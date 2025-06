Estados Unidos despliega más de 30 aeronaves en zona de conflicto y exige rendición total de Irán

De acuerdo con el portal de noticias británico BBC News Mundo, mientras continúa la incertidumbre sobre el papel que puede llegar a desempeñar Estados Unidos en el actual conflicto entre Irán e Israel, “al menos 30 aeronaves del Ejército estadounidense” han sido trasladadas desde Norteamérica hacia Europa durante las últimas 48 horas.

Según Flightradar24, el servicio que permite rastrear vuelos en tiempo real a nivel mundial, las aeronaves en cuestión son aviones cisterna (Boeing KC-135 Stratotanker), utilizados para reabastecer a las naves de combate y bombarderos que actualmente se encuentran en las bases aéreas estadounidenses en España, Escocia e Inglaterra.

“Ahora tenemos control total sobre los cielos. Irán contaba con buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en EE. UU. Nadie lo hace mejor que nosotros. ¡Rendición incondicional!”, comentó el presidente Donald Trump en sus redes sociales.

Dadas las circunstancias, Justin Bronk, analista experto en defensa y seguridad, declaró que los vuelos de los aviones cisterna estadounidenses fueron “sumamente inusuales”, aunque también aseguró que estos despliegues aéreos indican que Estados Unidos “está implementando planes para apoyar a las operaciones de combate”.

El vicealmirante Mark Mellett, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, considera que los movimientos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos “podrían formar parte de una estrategia mucho más amplia”, cuyo objetivo sería influir directamente en Irán para que vuelva a participar en las negociaciones sobre su programa nuclear.

A pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump había impuesto un plazo a Irán para alcanzar un acuerdo sobre la suspensión de su programa nuclear, el cual finalizó el pasado viernes 13 de junio, el mandatario republicano aún no termina de definir si Estados Unidos se involucrará en la ofensiva contra el país en Oriente Medio.

Sin embargo, el sitio web de seguimiento de buques MarineTraffic mostró que la última ubicación del USS Nimitz (CVN-68), un portaaviones perteneciente a la Armada de los Estados Unidos que transporta aeronaves de combate y es escoltado por varios misiles guiados, fue rumbo a Singapur, en la madrugada de este miércoles 18 de junio.

“El presidente, durante más de 10 años, ha afirmado que Irán no puede tener un arma nuclear. En los últimos meses, animó a su equipo de política exterior a llegar a un acuerdo con los iraníes para lograr este objetivo. Y ha reiterado que esto ocurriría de dos maneras: la fácil o la otra”, aseguró el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance.

