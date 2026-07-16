¿Durarán menos? La propuesta de Donald Trump para endurecer las visas de estudiantes y periodistas

El Gobierno de Donald Trump hizo pública este 16 de julio una propuesta de ley que busca endurecer las condiciones de las visas para estudiantes, periodistas y participantes en programas de intercambio cultural.

Como parte de la política de Trump para endurecer aún más los trámites y las solicitudes migratorias, la propuesta busca reducir los períodos de permanencia en Estados Unidos de las visas para estudiantes y periodistas.

La norma, propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), plantea como principal cambio que las visas conocidas con las categorías F, J e I dejen de regirse por el sistema actual.

Actualmente, estos visados conceden a sus titulares una "duración de estatus", lo que les permite permanecer en Estados Unidos incluso durante varios años.

La propuesta busca sustituir ese sistema por períodos de estadía fijos y de menor duración.

The Department of Homeland Security (DHS) has officially finalized one of the most significant changes to the US student visa system in decades.



Under the newly finalized rule, the longstanding "Duration of Status" (D/S) framework is coming to an end. Instead of being admitted… pic.twitter.com/dBof6k0xUz — Shilpa Malik, Esq. (@ShilpaMalikEsq) July 16, 2026

Esto obligaría a estudiantes y periodistas a solicitar con mayor frecuencia prórrogas de sus visas para permanecer más tiempo en Estados Unidos.

For decades, foreign students have been admitted into the U.S. for an unspecified period, enabling thousands to abuse the system and become “forever students” by perpetually enrolling in courses to avoid leaving our nation.



By implementing clear, finite limits on these visas,… pic.twitter.com/1IN5yjelGO — Homeland Security (@DHSgov) July 16, 2026

Hasta ahora, tanto estudiantes como periodistas podían permanecer varios años en Estados Unidos mediante la modalidad de duración de estatus, siempre que mantuvieran las actividades correspondientes a la categoría de su visa.

#Visas 🇺🇸 | El Departamento de Seguridad Nacional anunció una nueva regla que cambiará las condiciones de permanencia para estudiantes internacionales, participantes de intercambio y periodistas con visas F, J e I. La medida establecerá fechas de vencimiento específicas para la… — Quadratín Hispano (@HispanoQ) July 16, 2026

La propuesta establece que a los nuevos solicitantes de estas visas se les concederá —en caso de recibir la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional— una estadía con una fecha fija de vencimiento consignada en el formulario I-94, documento que acredita el estatus migratorio de las personas con visas temporales o de no inmigrante, como las categorías F, J e I.

En el caso de las visas F y J, esa fecha fija correspondería a la duración total del programa de estudios o de intercambio, con un máximo de cuatro años.

La propuesta está prevista para publicarse el viernes 17 de julio en el Registro Federal y, si es aprobada, entraría en vigor 60 días después.

Sin embargo, para que entre en vigor, primero deberá pasar por la revisión del Congreso de Estados Unidos.

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