EE. UU. efectúa “ataque a gran escala” contra el Estado Islámico en Siria
Infraestructura y depósitos de armas vinculados con el Estado Islámico son objetivos de un "ataque a gran escala" emprendido por Estados Unidos este 19 de diciembre.
Foto de referencia. Estados Unidos ataca objetivos contra el Estado Islámico en Siria este 19 de diciembre.
El Ejército de EE.UU. anunció este viernes que ha iniciado un "ataque a gran escala" contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Siria en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs.
"Las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del EI en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre", informó en un breve comunicado el Comando Central de EE.UU. EFE
*Informaicón en desarrollo.