EE. UU. imputa por primera vez a una mujer por ser supuesta colaboradora del CJNG

María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años y residente en México, fue acusada en un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas por conspirar para proporcionar armas y granadas al CJNG, uno de los carteles mexicanos designados en febrero pasado por el Gobierno del presidente Donald Trump, como organización terrorista.

La fiscal de EE.UU., Pam Bondi, dijo este viernes en un comunicado que esta acusación “demuestra” el compromiso del Departamento de Justicia para responsabilizar al CJNG de “los estragos” y pérdidas de vidas en Estados Unidos, México y otros lugares.

El arresto y acusación contra Navarro-Sánchez debería enviar “un mensaje claro” a quienes deseen aliarse o colaborar con grupos terroristas. “Serán buscados y sometidos al máximo rigor de la ley“, subrayó en el comunicado el director del FBI, Kash Patel.

La mexicana además enfrenta cargos de conspiración para contrabandear y transportar inmigrantes a Estados Unidos, compra y tráfico de armas de fuego a través de intermediarios, conspiración para contrabandear grandes cantidades de dinero en efectivo y para poseer una sustancia controlada con intención de distribuirla.

