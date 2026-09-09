EE. UU. mantiene el TPS para 170 mil salvadoreños: Por qué no expiró el beneficio

Luego de que estaba previsto que expirara este 9 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, en inglés) ha tomado la decisión de mantener, hasta nuevo aviso, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 170 mil salvadoreños.

Un portavoz del DHS dijo a la agencia EFE que se dará un nuevo aviso sobre el estado del TPS para los salvadoreños en otra ocasión.

"Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección", dijo el portavoz del DHS.

El TPS para los salvadoreños estaba vigente desde 2001 y se preveía que este beneficio expirara a la medianoche de este miércoles.

El beneficio fue otorgado a los salvadoreños durante el gobierno de George W. Bush, luego de los terremotos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero en el país centroamericano.

Sin embargo, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, han sido varios sus intentos de eliminar este beneficio para migrantes de diferentes partes del mundo.

Por ejemplo, el pasado mes de agosto, el DHS eliminó el TPS para más de 350 mil personas de Haití, así como para personas originarias de Afganistán, Honduras, Siria y Nicaragua.

En 2017, Trump intentó cancelar el programa que brinda el TPS, pero, debido a una demanda judicial en 2018, la medida continuó vigente.

En el caso de El Salvador, el pasado 8 de agosto, el zar de la frontera de EE. UU., Tom Homan, reiteró que El Salvador "es mucho más seguro" y que el TPS es una "medida temporal".

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