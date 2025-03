EE. UU. sanciona a una líder de banda guatemalteca de tráfico de migrantes que habría obtenido unos US$416 millones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente de este departamento, acusa a Jumilca Sandivel Hernández Pérez de formar parte de la organización López y de haberse “coordinado con La Línea, una organización de narcotráfico, para introducir migrantes indocumentados en Estados Unidos”, afirmó en un comunicado.

La Línea “es responsable de los asesinatos en noviembre de 2019 de nueve ciudadanos estadounidenses, incluidos seis niños, en el estado mexicano de Sonora” (norte), precisó.

Además, junto a otros miembros de López, la sancionada usó “bancos estadounidenses para recibir y emitir pagos como parte de sus operaciones de tráfico de personas”, añadió.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de Hernández Pérez que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

Según las autoridades estadounidenses, López generó entre US$104 y US$416 millones en ganancias ilícitas entre septiembre de 2020 y 2023, cobrando a cada migrante entre US$13 mil y US$16 mil..

El gobierno del presidente Donald Trump perseguirá “a actores criminales como Hernández Pérez y la organización de tráfico de personas López, que perpetúan la crisis de migración ilegal y amenazan la seguridad de los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en la nota.

Agentes especiales iniciaron una operación contra López en 2023 y en julio de 2024 varios de sus miembros fueron sancionados.

Por otro lado, la OFAC emitió una alerta “para concienciar sobre los riesgos de sanciones y responsabilidad penal para las instituciones financieras extranjeras y otras entidades” expuestas “a cárteles internacionales recientemente designados como organizaciones terroristas” globales, entre los que figuran seis grupos mexicanos además de la banda venezolana el Tren de Aragua y la pandilla MS-13.

Según el Departamento del Tesoro, López es una organización criminal transnacional con sede en Guatemala responsable del tráfico de miles de migrantes indocumentados desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos.

