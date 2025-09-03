El caso de Lorenzo Batrez, hispano que murió bajo custodia de ICE y que marcó un récord trágico en 2025

La preocupación por la comunidad latina en Estados Unidos ha aumentado debido al incremento de la tasa de fallecimientos de migrantes ilegales bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés)

Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, falleció el domingo 31 de agosto en el Centro Médico Mountain Vista, según informó la Embajada de México. La causa de muerte todavía se desconoce y está bajo investigación.

El suceso marca un récord en las muertes de migrantes bajo arresto de la referida entidad en el último lustro, con 14 casos solamente en 2025, según medios estadounidenses.

Batrez fue arrestado el 15 de julio en Phoenix, Arizona. Posteriormente fue trasladado a el Complejo Correccional de Arizona Central en la ciudad de Florencia. El Departamento de Policía indicó que fue detenido por los cargos de asalto agravado, evasión ilegal de autoridades y posesión de una sustancia controlada.

Se declaró culpable de las última dos infracciones y fue condenado a 12 meses de libertad condicional. Sin embargo, no cumplió con la sentencia y se le detuvo en agosto. La institución también resaltó que había sido arrestado en 2018 y 2024, por conducir en estado de ebriedad.

Las alarmantes estadísticas

Hasta el momento, ICE ha reconocido 14 muertes de migrantes en el trayecto del año fiscal 2025. El dato es inquietante para organizaciones de derechos humanos y de migrantes, ya que supera los 12 decesos registrados en 2024. Es la cifra más alta desde 2021 y la segunda más elevada desde que iniciaron los registros.