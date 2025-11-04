El caso del guatemalteco detenido en EE. UU. pese a tener permiso legal y que ya fue liberado

Medios de EE. UU. informaron del caso de un ciudadano guatemalteco de 18 años que fue liberado recientemente de un centro de inmigración en Luisiana, tras ser detenido por las autoridades migratorias, a pesar de contar con la documentación necesaria para vivir y trabajar en ese país.

El guatemalteco fue identificado como Carlos Guerra de León. Según medios como News From The States, el juez Terry Doughty dictaminó que su detención era ilegal, por lo que fue liberado el 31 de octubre.

Otros medios, como El Diario, señalan que Guerra de León contaba con el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial, una protección para menores inmigrantes que han sufrido abuso o negligencia.

Los abogados del guatemalteco indicaron que él llegó a EE. UU. cuando tenía 10 años, luego de “sufrir abandono por parte de su padre”. En su momento, un juez ordenó su deportación, pero se le concedió el Estatus a finales del 2022.

El equipo legal de Guerra de León señaló que su Estatus de Inmigrante Juvenil Especial no expira hasta diciembre del 2026.

Sin embargo, a principios de agosto, miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) lo arrestaron cuando se dirigía a su trabajo en la Ciudad de Nueva York.

(1/2) VICTORY: @NIPNLG, @ACLUofLouisiana, and RFK Human Rights secured the release of 18-year-old Carlos Guerra Leon after his unlawful, months-long detention in a Louisiana ICE facility.



More information ➡️ https://t.co/YhYdtZV6IR pic.twitter.com/zjTB2DAGHJ — Robert F. Kennedy Human Rights (@RFKHumanRights) November 3, 2025

Posteriormente, el guatemalteco fue enviado al Centro Correccional de Jackson Parish, en Jonesboro.

Documentos judiciales presentados el 31 de octubre afirman que, cuando los abogados de Guerra de León llegaron al centro correccional, el personal les negó la entrada y les impidió entregar documentos al joven.

Finalmente, los abogados lograron llevarse a Guerra de León, quien tomó un vuelo nocturno en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong para reunirse con su familia en la Ciudad de Nueva York.

