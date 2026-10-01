El caso del hombre encontrado debajo de la cama de un hotel en Florida y la reacción de la pareja que lo halló

ABC News informó sobre el caso de una pareja que denunció que un hombre estuvo escondido debajo de la cama donde dormían dentro de un hotel de Florida.

El detenido, de acuerdo con Infobae, fue identificado como Ritchel Calvaire, de 25 años, y el medio asegura que el señalado no solo habría entrado sin autorización a un cuarto de hotel, sino que también se habría resistido al momento de ser arrestado.

El incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre en el hotel Provident Doral, cuando la pareja se había registrado en la habitación un día antes y se fueron a dormir tras cerrar las persianas de la habitación.

La mujer declaró a los investigadores que, estando acostada, sintió un movimiento raro en la cama alrededor de las 4 de la mañana. Posteriormente, dijo volver a sentir movimientos a las 6:30 de la mañana.

Fue entonces cuando dijo que miró debajo de la cama, momento en el que se percató de la presencia de Calvaire.

"Tratamos de no gritar porque no sabíamos si el hombre estaba armado o si nos podía hacer algo", dijo la mujer.

La pareja salió rápidamente del hotel y llamó a la policía para detener al sujeto.

La policía, según ABC News, dijo que Calvaire logró entrar a la habitación al saltar por una de las barandillas del balcón y atravesó la puerta de cristal de la habitación antes de esconderse debajo de la cama.

Una declaración de un juez detalló que Calvaire se alojó en ese hotel, pero lo abandonó el pasado 31 de agosto.

Un homme de Floride a été arrêté après qu'un couple l'aurait découvert caché sous le lit de leur chambre d'hôtel pendant qu'ils dormaient.



Ritchel Calvaire, 25 ans, fait face à des accusations de cambriolage d'une habitation occupée et de résistance à un agent sans violence à la… — Claire Langoulant ⚜️♛ (@Cuisines1974) September 22, 2026

Cuando regresó al hotel para ir por sus pertenencias, los miembros del hotel le negaron el acceso y le dijeron que no regresara.

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