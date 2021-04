El Chapo Guzmán: la historia del hacker de 20 años que ideó una red telefónica secreta para el fundador del Cártel de Sinaloa

Un hacker colombiano ayudó a "El Chapo" Guzmán con un sistema de comunicación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De acuerdo con la información publicada en el libro El jefe: The Stalking of Chapo Guzmán, Alan Feuer, periodista de The New York Times, relata cómo un joven informático construyó un novedoso sistema de teléfonos inteligentes y servidores secretos para que “el Chapo” Guzmán contara con un método todo ingeniosamente encriptado y seguro para comunicarse mientras estaba prófugo de la justicia.

Identificado como Christian Rodríguez, este joven colombiano estuvo en contacto con uno de los narcotraficantes más buscados en la historia, que actualmente cumple cadena perpetua en EE. UU.

Feuer relata que el rumor llegó al FBI a través de un informante, señaló el comunicador.

“El relato de un informante contaba con datos los suficientemente creíbles. Sin embargo, carecía de detalles: la única información que ofreció fue que existía un joven técnico, cuyo nombre era Christian, y que era de Medellín, Colombia”, describió.

Este joven tuvo contacto con “El Chapo” y fue lleno de misterio debió a la época. En ese momento la telefonía inteligente por internet contaba con los primeros desafíos. Sin embargo, este hacker ideó un plan especial para que el jefe del Cartel de Sinaloa tuviera una forma especial y privada para comunicarse. Fue así como el joven colombiano utilizó su conocimiento para encriptar las conversaciones de “El Chapo” a través de Skype.

“Era lógico pensar que un hombre en la posición de El Chapo, fugitivo, con operativos dispersos en todo el mundo, quisiera una alternativa segura para enviar y recibir mensajes sin que las autoridades lo supieran”, agregó Feuer.

El agente Robert Potash se ofreció a seguir la pista del informante y apoyado por Stephen Marston, especialista en casos de seguimiento a colombianos, como los distribuidores de Medellín y Cali, lo acompañó debido a que conocía el funcionamiento de los capos de la droga.

Tiempo después, el joven que creó la estrategia para “El Chapo”, fue identificado como Cristian Rodríguez y lo ubicaron en su residencia de Medellín, Colombia. Además, se supo que el joven había trabajado para la familia Cifuentes, quienes crearon una de las grandes organizaciones de contrabando en Colombia y conocían a “El Chapo”.

Christian seguía siendo un misterio. Sin embargo, una llamada organizada por la Potash y Marston con el equipo del FBI y la DEA en Bogotá les dio más detalles.

Christian Rodríguez era también conocido en el ambiente de la informática debido que era popular por los trabajos como hacker. 20 años, de Medellín, informático, con una empresa en su país y con un historial extenso en hackeo, así fue como llegó a trabajar para “El Chapo” Guzmán.

“Un joven técnico, Christian Rodríguez, les dijeron, tenía una pequeña empresa en Medellín que reparaba computadoras y establecía redes de comunicaciones y eso bastó para dar con su paradero”, cuenta Feuer en su libro.