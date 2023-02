“El Chapo” Guzmán: quiénes son los hijos del narcotraficante que continúan en libertad (y la millonaria recompensa que ofrece EE.UU. por su captura)

Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Joaquín son los encargados de continuar con el legado de su padre y liderar el narcoimperio construido por el peligroso narcotraficante que actualmente está cumpliendo una condena a cadena perpetua en Estados Unidos.

“Los Chapitos”, nombre con el que se le conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, son un problema para las autoridades estadounidenses, a tal punto de que el Gobierno de EE.UU. ha llegado a ofrecer hasta US$20 millones de recompensa por información sobre su captura.

Jesús Alfredo Guzmán, de 36 años, fue el primero de los hijos de “El Chapo” en ser ligado a un proceso penal debido a su vínculo con el narcotráfico.

Lea más: “No me arrepiento de nada”: la nueva confesión de Kate del Castillo sobre su polémico encuentro con “El Chapo” Guzmán

En 2009, el hijo de Joaquín Guzmán fue denunciado en Chicago y posteriormente, en 2016, fue nuevamente vinculado al tráfico de drogas por el mismo tribunal.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022