El futuro de TikTok en EE. UU. se conocerá antes del sábado, asegura JD Vance

“Saldrá antes (de que se cierre el plazo). Aún tenemos un par de días para seguir trabajando y acabar algunas cosas“, dijo Vance en una entrevista con la candena Fox News en la que aseguró que quería que fuera el mandatario quien hiciera el anuncio final.

El vicepresidente aseguró que la Administración ha trabajado “muy duro” para conseguir principalmente dos cosas. “Queremos dar acceso a la gente a esta plataforma, ya que sabemos que es de donde muchos jóvenes obtienen sus noticias“, explicó Vance por un lado.

Por otro, el Ejecutivo, según dijo, quiere asegurarse de que la aplicación TikTok que funciona en el país “no está espiando a la gente” y que cumple con los planes de “seguridad nacional” estadounidenses, que es el principal argumento abanderado por las autoridades estadounidenses para que TiKTok se desligue de ByteDance.

El anterior Congreso, bajo el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025), aprobó una ley que obligaba a la aplicación a encontrar un inversor de un país que no fuera considerado un “adversario” antes del 20 de enero, cuando Trump tomó posesión.

JD Vance – Great Interview on Lots of Topics

🔹Bringing Manufacturing Back to the US

🔹Biden left largest peacetime debt & deficit in American history

🔹Tax Cuts

🔹TikTok Deal This Week

🔹Lawfare – we were prepared for the fights pic.twitter.com/7cHFd6QMez