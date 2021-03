El indignante caso de un niño que fue reportado desparecido y había sido lanzado al río por la propia madre

Una tragedia llena de pánico a la ciudad de Middletown en Ohio, EE. UU., desde el domingo 28 de febrero debido a una supuesta desaparición de un menor, que fue reportado por su madre y ahora ella y su pareja sentimental enfrentan a la justicia por la muerte del niño.

De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, el niño James Hutchinson, de seis años, fue reportado como desaparecido el domingo 28 de febrero por su madre, Brittany Gosney, de 29 años.

Horas después, los investigadores dijeron que Gosney y su novio, James Hamilton, de 42 años, le dijeron a la policía que el menor fue asesinado y que su cuerpo fue trasladado a Middletown, donde viven.

Según los reportes, Gosney y Hamilton confesaron que cuerpo del niño fue llevado al puente I-275 cerca de Lawrenceburg, Indiana y fue arrojado al río Ohio.

We have a missing 6 year old named James. He is was last seen in the area of Crawford St. He is a white male, 3’ tall, 42 lbs. He has dark blond/reddish hair and blue eyes. He was last seen wearing a red shirt with blue and red Batman pajama pants. If you see him, call 911. pic.twitter.com/mjlB0kYPpa

— Middletown Division of Police (@MPDOhio) February 28, 2021