El misterioso caso de la joven que fue hallada sin vida en un crucero y las dudas que deja sobre el autor del crimen

Una joven mujer de 18 años habría sido asesinada mientras estaba de vacaciones junto a su padre, madrastra y tres hermanastros. Las investigaciones, por ahora, apuntan a uno de sus acompañantes como el principal sospechoso del crimen.

Una noche antes de su crimen, Anna Kepner, con aspiraciones integrar la marina estadounidense, dijo sentirse un poco mal y se fue a acostar. Tiempo después, sus familiares se percataron de su ausencia, pero pensaron que se encontraba descansando.

Una empleada de la navegación al hacer la limpieza en su camarote se percató del cuerpo, que estaba escondido debo de una de las camas. En ese entonces no se conocía la causa de muerte.

Las investigaciones comenzaron haciendo entrevistas a familiares, personas de la embarcación y allegados al momento del sepelio, lo que brindó mayores indicios que permitieron dar con un posible responsable.

La madre de la víctima dijo que apenas y se enteró del crimen cuando observó noticias locales, reportando la muerte de una joven con la fotografía de su hija, lo que expuso una no tan cercana relación familiar.

Días antes del viaje, Kepner terminó una relación sentimental. Su también joven pareja, que estaba invitado al viaje familiar, optó por no acompañarlos, al haber finalizado su noviazgo.

Pero familiares de su expareja dieron indicios que permitieron trazar una línea de investigación. Una declaración expuso que cuando los adolescentes mantuvieron una relación, Kepner expuso que uno de sus familiares la causaba cierta incomodidad.

El testimonio refiere que incluso cuando los entonces novios sostenían una videollamada, uno de los hermanastros intentó, a la fuerza, acercase demasiado a la joven, quien se encontraba en su habitación.

La causa de la muerte de la joven Kepner se dio por estrangulamiento, al sufrir una llave que le impidió respirar. Hasta ahora, los informes forenses no sugieren agresión sexual o la ingesta de algún tipo de droga. El caso continúa bajo investigaciones.