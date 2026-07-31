El motivo por el que EE. UU. retiró los cargos contra un exolímpico acusado de dañar el estanque reflectante de Washington

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El motivo por el que EE. UU. retiró los cargos contra un exolímpico acusado de dañar el estanque reflectante de Washington

Nuevas pruebas revelaron que los daños fueron causados por fallas en la remodelación y no por el exolímpico, por lo que la Fiscalía retiró los cargos.

EFE

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El estanque reflectante de Washington presentó daños por problemas en su remodelación, según concluyeron las autoridades. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El estanque reflectante de Washington presentó daños por problemas en su remodelación, según concluyeron las autoridades. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó este viernes retirar los cargos penales contra el exolímpico estadounidense David “Davey” Hearn, acusado de dañar el estanque reflectante de Washington, al concluir que nuevas pruebas demuestran que el deterioro fue causado por una instalación defectuosa durante las obras de remodelación y no por un acto de vandalismo.

La Fiscalía del Distrito de Columbia presentó una moción para desestimar el caso tras recibir nueva documentación del Departamento del Interior, que atribuye los daños a fallos en la instalación del revestimiento por parte de la empresa contratista Atlantic Industrial Coatings.

Según el escrito judicial, las obras se ejecutaron con rapidez para que el estanque estuviera listo antes de las celebraciones del America 250, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Hearn, de 67 años y tres veces integrante del equipo olímpico estadounidense de canotaje, había sido acusado de un delito grave de destrucción de propiedad por un incidente ocurrido el 19 de junio.

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La acusación sostenía que había arrancado parte del revestimiento del estanque, aunque el deportista aseguró que únicamente levantó un fragmento que ya estaba desprendido mientras recorría la zona en bicicleta. De haber sido condenado, enfrentaba una pena máxima de diez años de prisión.

Los fiscales señalaron que inspecciones posteriores encontraron daños en distintos puntos del revestimiento, incluso en zonas alejadas del lugar donde se encontraba Hearn, lo que apunta a un problema generalizado en la ejecución de la obra.

Además, reconocieron que la información proporcionada posteriormente por el Departamento del Interior no estaba disponible cuando solicitaron la acusación ante el gran jurado y admitieron que, con las nuevas pruebas, ya no pueden demostrar que el exdeportista causara los desperfectos.

La documentación revisada por las autoridades también reveló problemas durante la remodelación, entre ellos fallos en pruebas de sellado, retrasos en materiales y deficiencias en la aplicación del revestimiento, que comenzaron a evidenciarse poco después de la reapertura del estanque.

La decisión supone un revés para un caso que había adquirido notoriedad después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyera públicamente los daños a un acto de vandalismo.

Los abogados de Hearn celebraron la retirada de los cargos y sostuvieron que el Gobierno actuó con información incompleta al presentar la acusación.

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