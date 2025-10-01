El pasado de Thomas Sanford y su rencor contra la Iglesia mormona antes del ataque en Michigan

En un reportaje de The New York Times, fuentes cercanas a Thomas Jacob Sanford declararon que guardaba rencor contra la Iglesia mormona. Según ellas, durante la boda de su mejor amigo había maldecido a la institución, a la que llamó “el Anticristo”. Explicaron que su molestia comenzó tras una ruptura con una novia religiosa, ocurrida diez años antes.

Días antes del ataque, criticó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en una conversación con un candidato político. Kris Johns, aspirante al Concejo Municipal de Burton, relató que había platicado con Sanford y que este no le pareció agresivo, sino educado y amable.

Respecto de los argumentos que presentó en contra de los mormones, Johns comentó que eran similares a los que circulan en redes sociales, aunque notó un profundo enfado en sus palabras.

Peter Tersigni, a quien Sanford consideraba su mejor amigo de la infancia, dijo a The New York Times que su experiencia en el Cuerpo de Marines y su despliegue en Irak lo habían cambiado. Añadió que su estancia en Utah, sumada al consumo de metanfetaminas, agravó la situación. Fue allí donde conoció a una mujer mormona, con quien sostuvo una relación.

Peter y su hermano gemelo, Francis, señalaron que, después de esa experiencia, Sanford se volvió más vocal en su disgusto hacia esa fe. En el mismo reportaje, Sandra Winter, quien le alquiló una habitación en Utah, declaró a The New York Times que, aunque él no quería formar parte de la Iglesia, sí deseaba estar con su novia religiosa.

A pesar de su ruptura en Utah, Sanford estaba casado al momento del ataque. Trabajaba en el negocio familiar de chimeneas y cuidaba a su hijo, quien padece una enfermedad genética inusual. Sus vecinos lo describieron como aficionado a actividades al aire libre, como la pesca en hielo y la caza de ciervos.

Detalles del incidente

El ataque ocurrió la mañana del domingo 28 de septiembre en una capilla mormona de Grand Blanc, Michigan. Sanford estrelló su camioneta contra el edificio, abrió fuego con un rifle de asalto y luego le prendió fuego. El hecho dejó cuatro muertos y ocho heridos, con víctimas de entre 6 y 78 años .

Según Fox News, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los investigadores continúan indagando a Sanford y entrevistando a personas cercanas a él. El objetivo es esclarecer si el ataque fue planificado. Peter y Francis Tersigni confirmaron que el atacante era republicano. Tanto los amigos como los investigadores señalaron que es probable que el ataque no tuviera motivaciones políticas.

Las autoridades locales siguen examinando los restos de la iglesia calcinada. Thomas Sanford primero estrelló su camioneta de cuatro puertas, decorada con banderas estadounidenses, contra el edificio. Luego descendió y comenzó a disparar con un rifle de asalto. Finalmente, le prendió fuego. James Deir, agente especial de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, confirmó en conferencia de prensa que encontraron “artefactos explosivos improvisados”.