El Señor de los Cielos, Kiki Camarena, Caro Quintero: Quienes son los capos extraditados que dieron vida a las series de Narcos en Netflix

29 fueron los narcotraficantes que México extraditó hacia EE. UU., entre los que se encontraban figuras reconocidas como Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cartel de Guadalajara y calificado como "El Narco de Narcos" y Amado Carrillo, líder del cartel de Juárez.

La vida de estos y otros reconocidos personajes del crimen organizado se han plasmado en diferentes medios de entretenimiento como películas y libros. Pero son las series las que se han encargado de plasmar a detalle la vida de estas personas y su trayectoria en el crimen organizado.

Una de las series más recordadas por los usuarios es Narcos, producción de Netflix que salió al aire en 2015 y que narra los intentos de la DEA de capturar a reconocidos miembros del narcotráfico, principalmente en Colombia y México.

En el caso de Rafael Caro Quintero, el ahora extraditado aparece en la serie Narcos: México, enfocada en los líderes del crimen organizado de ese país, específicamente en el primer episodio titulado Camelot, publicado el 16 de noviembre de 2018.

De ahí Quintero, que es interpretado por el actor Tenoch Huerta Mejía apareció en otros diez episodios de la serie, donde se cuenta todos los detalles de su vida y sus intentos por escapar de la DEA.

Otro de los personajes que aparecen en la serie es Enrique Camarena, alias Kiki, quien era un agente de la DEA encubierto que fue asesinado por el cartel de Guadalajara en 1985, lo que provocó que las autoridades de EE. UU. buscaran a Rafael Caro Quintero.

Kiki es interpretado en Narcos: México por Michael Peña y su primera aparición es en el episodio llamado The Men of Always.

Con respecto a Amado Carrillo, conocido también como "El Señor de los Cielos", aparece en 27 episodios de la serie Narcos: México y es interpretado por el actor José María Yazpik.

