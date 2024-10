El techo de un estadio destruido, inundaciones, árboles caídos y aeropuertos cerrados por el huracán Milton en Florida

Los vientos devastadores del huracán Milton arrancaron el techo del estadio del equipo de béisbol profesional Tampa Bay Rays en San Petersburgo, Tampa ,según muestran imágenes obtenidas por la AFP. Un video con dron muestran la estructura de plástico blanco que cubre el estadio dañado.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reporta hasta el momento la muerte de 10 personas y más de tres millones de viviendas sin electricidad en Florida durante la trayectoria de Milton, un huracán debilitado a categoría 1, pero aún peligroso, que causo fuertes inundaciones.

El huracán Milton llego a Florida dos semanas después del huracán Helene que dejo 236 muertes y devastó varios estados del sureste de Estados Unidos.

Las cuatro muertes registradas ocurrieron por dos tornados provocados por el huracán Milton, de acuerdo con autoridades del condado de St. Lucie.

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9