¿Florida sería afectado por “Nadine”? el nuevo sistema después del huracán Milton

Después de que el Huracán Milton afectó la costa oeste de Florida y dejó al menos cuatro muertos, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) detectó un sistema de baja presión ubicado a algunos kilómetros al este del estado del sol.

Podría convertirse en la decimocuarta tormenta de esta temporada de huracanes 2024 del océano Atlántico, en caso de volverse en un ciclón tropical uniéndose a: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie y Milton.

El NHC vigila los avances de esta nueva onda tropical al otro lado del Atlántico; situado sobre los países de Senegal y Gambia, se prevé que este sistema se moverá hacia el noroeste en las próximas horas, posicionándose frente a la costa este de África este jueves 10 de octubre.

"Se pronostica que los vientos en niveles superiores serán demasiado fuertes para un mayor desarrollo más tarde esta noche", dijo el centro de huracanes, esperando que se disipe.

Por el momento la perturbación, denominada por el organismo AL93, produce solamente chubascos y tormentas desorganizadas sobre el océano, está localizada a menos de 482 kilómetros al suroeste de las Islas Bermudas; según el ente federal el sistema se moviliza hacia el este y noreste con una velocidad de 24 kilómetros por hora.

"Las condiciones ambientales parecen sólo marginalmente favorables para un desarrollo limitado de este sistema mientras se mueve hacia el oeste o el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical oriental y las islas de Cabo Verde el viernes", señaló el centro de huracanes.

NHC aseguró que la probabilidad de formación ciclónica de momento es del 10% de cara a las próximas 48 horas y los próximos siete días; no representa amenaza para Florida porque su recorrido va en dirección contraria.

TROPICS UPDATE:



Milton is now down to a 155MPH Category 4 Hurricane as it heads towards FL. 10-20 Hours from landfall now. Leslie is strengthening just a bit. Could see Nadine in the Bermuda area in a few days. Still watching the Cape Verde area for some potential but it’s low. pic.twitter.com/EhcSyDgfcp