El trágico final de Tom Phillips, el padre prófugo de Nueva Zelanda

Thomas Phillips pasó casi cuatro años prófugo en una zona remota de la Isla Norte de Nueva Zelanda, tras un conflicto de custodia de sus hijos.

En septiembre de 2021, huyó con los tres menores, de 9, 10 y 12 años. Hoy los niños están bajo custodia policial, lo que ha generado alivio entre sus familiares, quienes nunca dejaron de buscarlos.

Así empezó la fuga

En septiembre de 2021, Phillips desapareció con Ember, Jayda y Maverick, lo que desató una larga búsqueda por tierra y mar.

Según las autoridades, durante estos años los niños vivieron aislados mientras el padre empleaba sus destrezas de supervivencia para alimentarlos, darles refugio y vestirlos.

A pesar de múltiples operativos, pedidos de ayuda y supuestos avistamientos, su ubicación permaneció en el misterio.

La captura de Phillips

La fuga terminó la madrugada de este 8 de septiembre, cuando la policía atendió una denuncia de robo en Piopio, un pequeño pueblo de la región de Waikato. El atraco ocurrió en una tienda de productos agrícolas, cerca de lo que se considera era su escondite.

Tras el robo, agentes reportaron una cuatrimoto en la que viajaban dos personas que salían del poblado por un camino empedrado. La policía colocó púas en la intersección más cercana y el vehículo pasó sobre ellas. Cuando un oficial llegó a la escena, recibió disparos a corta distancia. Un segundo agente respondió y abatió a Phillips.

En junio pasado, la Policía había ofrecido una recompensa de 80 mil dólares neozelandeses a quien diera información que permitiera ubicarlo.

Los niños que nunca se olvidaron

Uno de los menores fue encontrado junto a su padre en el lugar del tiroteo. Más tarde, tras una operación aérea, los otros dos fueron hallados en Marokopa, en un campamento oculto en el bosque. La subcomisionada Jill Rogers confirmó que los tres están bien y que serán trasladados a un centro de salud para su evaluación.

Desde 2021, la madre de los niños vivió con angustia por su paradero. Hoy expresó alivio porque volverá a reunirse con ellos, aunque lamentó que el desenlace no fuera pacífico: “Siempre esperé que regresaran de una manera segura”.

Cargos pendientes

Phillips enfrentaba numerosos cargos, entre ellos el robo a mano armada de un banco en mayo de 2023 y la posesión ilegal de armas de fuego.