El video que muestra una enorme explosión que destruyó varias viviendas en California

Al menos seis personas resultaron heridas luego de que el pasado 11 de diciembre se registró una explosión en Hayward, California, que destruyó por completo tres viviendas.

Medios estadounidenses, que citaron a la Compañía de Gas y Electricidad del Pacífico, señalaron que la explosión ocurrió alrededor de las 9 horas.

También se mencionó que el estallido se originó debido a una tubería subterránea de gas dañada.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento de la explosión y cómo destruye por completo una de las casas.

En las imágenes se ve incluso cómo algunas de las personas que estaban cerca se alejan ante la magnitud del estallido.

Los cuerpos de socorro indicaron posteriormente que dos de las viviendas eran residenciales y la tercera era utilizada como taller.

Dramatic footage captured by a home's Ring doorbell camera shows a massive explosion rocking a large building across the street in Hayward, California. "We were sitting in the house and it just... everything shook. Stuff fell off the walls and when we looked at the camera it was… pic.twitter.com/LpKVCakcQF — ABC7 News (@abc7newsbayarea) December 11, 2025

El medio ABC7 News obtuvo el testimonio de la familia que captó el momento, gracias a una cámara de seguridad instalada en la entrada de su casa.

"Estábamos sentados y de repente todo se sacudió, las cosas cayeron de las paredes y cuando vimos la cámara parecía como si se tratara de una escena de guerra", dijo Britanny Maldonado.

El hecho ocurrió en la comunidad de Ashland, cerca de Hayward, donde viven unas 160 mil personas.

