Testimonios y revisión de cámaras: Qué detalles se saben sobre muerte de tatuador en Mixco

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre un ataque armado en un estudio de tatuajes, en la 7a avenida y 3a calle de San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Añadieron que, en el lugar, quedó fallecido un hombre de unos 24 años.

Este miércoles 10 de diciembre se consultó al Ministerio Público (MP), que informó que la Fiscalía Municipal de Mixco procesó una escena del crimen como parte del seguimiento a un ataque armado registrado el martes en el bulevar principal de San Cristóbal, en un área comercial.

“En el lugar fue localizado el cuerpo sin vida de José Nery Colocho Benavides, quien presentaba heridas producidas por arma de fuego”, añadió el MP.

Explicó que, durante el procesamiento, investigadores localizaron manchas de sangre e indicios balísticos, los cuales fueron enviados a análisis.

Según el MP, las diligencias continúan y comprenden la toma de declaraciones testimoniales, la revisión de cámaras de videovigilancia y el análisis de cualquier otro indicio que ayude a identificar al responsable.

Mientras tanto, Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), afirmó que llevan a cabo una investigación. Según las pesquisas, los responsables del crimen son dos hombres: uno disparó y el otro conducía la motocicleta en la que huyeron del lugar.

Añadió que un equipo de Delitos contra la Vida ya trabaja en el caso y que los videos captados por las cámaras del centro comercial serán fundamentales.

Indicó que se trató de un ataque directo contra el tatuador, ya que las demás personas que estaban en el local resultaron ilesas.

Con información de Juan Pablo Garrido