Elecciones en Israel: Netanyahu se juega su futuro político entre la guerra y los cuestionamientos por su gestión

Las elecciones del 27 de octubre en Israel son, en gran medida, un referéndum sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu: si es responsable de los fallos que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 o si se le atribuye el mérito de la contundente respuesta militar que siguió y, en menor medida, si está manchado por los casos de corrupción que desde hace tiempo lo rodean.

Las encuestas indican que muchos israelíes quieren reemplazar a Netanyahu, quien ha liderado el país durante casi 19 de los últimos 30 años. Sin embargo, en muchos temas de seguridad —desde considerar a Irán como la amenaza más grave para Israel hasta rechazar la creación de un Estado palestino—, casi no hay diferencias entre el primer ministro en funciones y sus principales rivales: el exjefe militar Gadi Eisenkot y Naftali Bennett, un ex primer ministro que ha formado una candidatura conjunta con Yair Lapid, el actual líder de la oposición.

Los políticos de la oposición "se inclinaron hacia la derecha durante muchas de las guerras como una forma de criticar a Netanyahu", dijo Mairav Zonszein, analista de Israel en el International Crisis Group, un instituto de políticas no partidista con sede en Bruselas. "En el tema palestino específicamente, creo que el consenso político nunca ha estado más unido".

En cuanto a las iniciativas militares de Israel, existen algunas diferencias matizadas, y los opositores de Netanyahu afirman que buscarían convertir los logros militares en avances políticos. "Las zonas de seguridad creadas en el Líbano, Siria y Gaza son una herramienta y una ventaja para promover los intereses nacionales de Israel", dijo Eisenkot a principios de este año, "no para quedarnos allí por generaciones".

Estas son las posturas de los principales candidatos:

Gaza

Un año después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, declarara un alto el fuego en Gaza, las fuerzas israelíes controlan alrededor del 70 por ciento de la Franja, pero Hamás sigue contando con combatientes armados y mantiene el control del resto del territorio, donde vive la mayor parte de la población. Netanyahu ha subrayado que Israel no reconstruirá ni retirará sus tropas hasta que Hamás esté completamente desarmado.

En declaraciones realizadas cerca de la frontera con Gaza la semana pasada, Eisenkot prometió que, a más tardar 18 meses después de asumir el cargo, Hamás "ya no gobernará la Franja de Gaza". Eso sucedería, dijo, "ya sea mediante acciones basadas en el marco del presidente Trump, que fue aceptado por el gobierno de Netanyahu, o mediante el uso de capacidades militares y operativas ingeniosas y creativas" para destruir el ala militar de Hamás.

"Mientras Benjamin Netanyahu esté en el poder, Hamás seguirá en el poder", afirmó Eisenkot.

Bennett prometió en agosto no "desviarse ni un milímetro de la Línea Amarilla", el límite de la zona controlada por Israel, "hasta que Hamás esté completamente desarmado". También dijo que pondría fin a cualquier papel de asesoría de Catar y Turquía en Gaza, y que, en su lugar, confiaría en Egipto. Solo entonces podrá comenzar su marco de "Gaza 2.0" para la reconstrucción, declaró a Kan, la cadena pública de Israel.

Una mujer pasa junto a una valla electoral del primer ministro, Benjamin Netanyahu, con un lema en hebreo que dice “No nos rendiremos”, en Jerusalén. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ABIR SULTAN)

Irán

Tras dos guerras contra Irán libradas junto a Estados Unidos, en junio de 2025 y a principios de este año, Netanyahu sigue prometiendo que el régimen iraní caerá. "Algún día, y ese día no está lejos, el pueblo iraní será libre", afirmó el mes pasado ante la Asamblea General de la ONU.

Sus rivales también ven a Irán como la amenaza principal.

Bennett ha dicho que Israel debe trabajar para derrocar al gobierno de Irán antes de que obtenga un arma nuclear, utilizando "todos los medios a nuestro alcance. No solo bombas". El régimen, dijo, "está podrido y vacío por dentro. Se derrumbará. Nuestra tarea es acelerar ese proceso".

Eisenkot señaló que la campaña contra Irán "debe concluir con que Irán no tenga 440 kilogramos de uranio enriquecido ni la capacidad de fabricar dispositivos explosivos nucleares, con una estricta supervisión de Irán y con el corte de los fondos iraníes destinados a Hezbolá".

Bennett plantea acelerar la caída del gobierno de Irán mediante distintas herramientas, mientras Eisenkot prioriza eliminar sus capacidades nucleares y cortar el financiamiento a Hezbolá.

La creación de un Estado palestino

En cuanto a la creación de un Estado palestino, los principales candidatos son casi unánimes: ni ahora ni en un futuro cercano.

“Mientras yo sea primer ministro, no se establecerá un Estado palestino controlado por Irán: ni en Gaza, ni en Judea y Samaria. Punto”, publicó Netanyahu en X en agosto, después de que Mansour Abbas, líder de la Lista Árabe Unida, instara a Estados Unidos e Israel a reconocer un Estado palestino.

Eisenkot también rechazó el llamado, pero se opone firmemente a la anexión de Cisjordania. "No queremos tomar el control" de sus 2.8 millones de palestinos, dijo, "ni poner en peligro el proyecto sionista con un Estado binacional".

Bennett, exdirector general del Consejo Yesha, la organización que agrupa a los colonos, declaró al Canal 12 que está «en contra de un Estado palestino y de ceder territorio».

Le dijo a Kan que no evacuaría los asentamientos, aunque eliminaría las construcciones ilegales.

Avigdor Liberman, exministro de Defensa y líder del partido de derecha Yisrael Beiteinu, advirtió el X de este mes que el próximo presidente de EE. UU. tomará medidas para reconocer un Estado palestino. Pidió desmantelar la Autoridad Palestina, "incluida la anulación de los acuerdos de Oslo", y que Jordania se encargue de los asuntos civiles en Cisjordania bajo el control de seguridad israelí.

Dado que la opinión pública israelí se ha desplazado hacia la derecha en los últimos años, los candidatos evitan adoptar posturas que puedan ser tildadas de "izquierdistas". Yair Golan, líder de los Demócratas de izquierda, es el único candidato destacado dispuesto a discutir un horizonte político con los palestinos. "El desafío no es un Estado palestino, el desafío es la anexión o la separación", afirmó Golan este verano en la Conferencia de Herzliya, una cumbre de seguridad israelí.

Violencia de los colonos

Quizás las diferencias más evidentes entre Netanyahu y sus rivales se centran en la violencia de los colonos en Cisjordania. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU el mes pasado, Netanyahu desestimó la preocupación internacional sobre el tema calificándola de "una distorsión" y "una obsesión", y atribuyó los ataques a "un puñado de delincuentes juveniles, unos 150 en total". "No toleraré la justicia por mano propia", agregó.

Tras los recientes ataques de gran repercusión, documentados en video en Cisjordania, la oficina de Netanyahu puso en duda los relatos de las víctimas.

Sus rivales han condenado la violencia de los colonos en términos mucho más contundentes.

Eisenkot afirmó que Israel debe adoptar "una línea muy dura contra quienes se toman la justicia por su propia mano". También ha dicho que eliminaría "todos los asentamientos ilegales en las Zonas A y B", refiriéndose a las partes de Cisjordania que están bajo control civil palestino.

Bennett calificó los ataques como "sin duda actos de terrorismo" en una entrevista con Radio del Ejército en agosto, después de que colonos asediaran viviendas palestinas en la aldea de Qusra, en Cisjordania. "Como alguien que cree en nuestro derecho a la tierra y en el proyecto de los asentamientos, debemos condenar esto", dijo.

Lapid ha dicho: "El terrorismo de los colonos es terrorismo".

“Mientras Benjamin Netanyahu esté en el poder, Hamás seguirá en el poder” Gadi Eisenkot, candidato opositor

Líbano y Siria

En el Líbano, el ejército israelí mantiene una zona de seguridad de aproximadamente 270 millas cuadradas. Hezbolá, el grupo militante libanés respaldado por Irán, se encuentra muy debilitado, pero aún no se ha desarmado.

Netanyahu afirma que un memorando de entendimiento firmado con Beirut en junio permite a Israel mantener la zona "hasta que eliminemos la amenaza de seguridad que representa Hezbolá". Las tropas israelíes también ocupan posiciones en el sur de Siria, las cuales tomaron tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.

Eisenkot señaló que los avances de Israel en el Líbano deberían conducir al desarme de Hezbolá, a un traspaso de control al ejército libanés y a una fuerza multinacional, pero que la seguridad de Israel "recae sobre los hombros de las Fuerzas de Defensa de Israel".

Eisenkot también adopta una postura dura respecto a Siria y ha calificado al presidente Ahmed al-Sharaa como "originalmente una persona muy extremista, un miembro del ISIS". Aun así, Eisenkot ha dejado "algún margen para algún tipo de posible acuerdo de seguridad y retirada" de Siria —lo que Zonszein, el analista, describió como "un matiz que no necesariamente se escucha de otros candidatos".

Bennett dijo que revertiría lo que llamó la estrategia de Netanyahu respecto a Irán y Hezbolá. Bajo el mandato de Netanyahu, dijo, se ha partido de la premisa de que «si disparamos contra Hezbolá