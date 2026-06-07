Elecciones en Perú: reportan 15 incidencias y el organismo electoral rechaza narrativa de fraude

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú este 7 de junio, donde se han registrado, hasta el momento, 15 incidentes a escala nacional, según reportó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Entre los incidentes detectados figuran boletas de votación marcadas irregularmente y al menos un intento de toma de control de un centro de votación, según Burneo.

En las primeras horas de los comicios, el funcionario confirmó la identificación de 15 incidentes en distintos centros de votación, la mayoría registrados en Lima. Por ello, se han tomado medidas inmediatas, como el reemplazo de las boletas marcadas por otras nuevas.

"Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cédulas de votación", dijo el presidente del JNE y aclaró que esta situación "en ningún caso invalida la mesa" de sufragio.

El JNE es el único organismo competente para declarar nula una mesa de votación o para que un partido político presente una solicitud de nulidad.

Burneo detalló que los incidentes ocurrieron en Surco y La Molina, en Lima, y que son atendidos con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía.

"No podemos hablar irresponsablemente de fraude, rechazamos cualquier intento de deslegitimar el proceso", señaló el Presidente del JNE, Roberto Burneo, al mismo tiempo hizo un llamado a la responsabilidad de todas la autoridades estatales y los actores de estas elecciones. pic.twitter.com/04CxQuUMMq — JNE Perú (@JNE_Peru) June 7, 2026

Además, confirmó que hubo un intento de toma de un centro de votación tras quejas de delegados de organizaciones políticas.

El titular del JNE subrayó que “no hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad” y que las alertas se atienden de acuerdo con las normas electorales vigentes.

Burneo hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad de las autoridades electorales y de todos los actores políticos.

El presidente del JNE mencionó específicamente a la Defensoría del Pueblo, que advirtió en X sobre una “nueva modalidad que linda con el fraude”, relacionada con la aparición de papeletas previamente marcadas en centros de sufragio.

"Denunciamos que se trataría de un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía", afirmó la Defensoría.

#Ahora📣 | Denunciamos un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía.



En tal sentido, alertamos a los sufragantes a verificar el estado de sus cédulas y a denunciar de… pic.twitter.com/eymaDh3WWP — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 7, 2026

No obstante, Burneo rechazó la “narrativa de fraude de cualquier autoridad” porque, a su criterio, se han tomado las medidas necesarias ante los incidentes reportados y reiteró el llamado a la tranquilidad y a esperar los resultados oficiales.

"No podemos afirmar irresponsablemente que se trate de fraude", dijo.

Precisó que son los Jurados Electorales Especiales (JEE) quienes determinarán si hubo alguna irregularidad, una vez concluidas las investigaciones sobre los incidentes.