Embajador de EE. UU. en Israel dice que sede en Tel Aviv sufrió “daños menores” por impacto de misiles

“Nuestra Embajada y Consulado de Estados Unidos en Israel permanecerán cerrados oficialmente hoy debido a la orden de confinamiento. Se registraron daños menores por las conmociones de los impactos de misiles iraníes cerca de la sede de la embajada en Tel Aviv, pero no hubo heridos entre el personal estadounidense“, dijo en su perfil de X Huckabee.

En un mensaje posterior, Huckabee aclaró que nadie resultó herido y que los daños se debieron solo a las ondas de choque producidas por una explosión cercana.

Ya el pasado 14 de junio, EE. UU. autorizó la salida voluntaria de familiares y algunos empleados del Gobierno estadounidense que no se encontraban en situación de emergencia. Los que se quedaron en el país, permanecen refugiados en sus hogares.

Desde la noche del domingo, así como esta madrugada, Irán lanzó misiles y drones contra territorio israelí, a modo de represalia por la ofensiva aérea comenzada por Israel la madrugada del viernes contra objetivos nucleares, militares y altos cargos del régimen iraní.

Si bien el Ejército israelí no revela los puntos de impacto de misiles no interceptados, en total 18 personas han muerto en ataques, según la última cifra de los servicios de emergencia, la mayoría en urbes localizadas en la periferia de Tel Aviv como Bat Yam o Petah Tikva.

Some confusion–there were NO INJURIES to US Personnel at US Embassy Branch–the minor damage to property were from the shock waves (i.e. "concussions") from the nearby blast. Not human concussions. Repeat–NO INJURIES thank God! https://t.co/ZdabOn5Yy2