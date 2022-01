Emma Coronel: qué se sabe sobre los estudios universitarios de la esposa de “El Chapo” Guzmán

“El Chapo” esperó a que la ex reina de belleza cumpliera la mayoría de edad para pedirle matrimonio y ambos se casaron en una pequeña ceremonia realizada en compañía de sus seres queridos y amistades más cercanas.

Luego de su boda con el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Emma Coronel se mudó con su esposo a Culiacán, donde la pareja se quedaría viviendo por varios años.

Al llegar a esta nueva ciudad, Joaquín Guzmán motivó a su esposa a realizarse profesionalmente e iniciar una carrera universitaria para lograr uno de sus más grandes sueños: convertirse en periodista.

Emma Coronel, con el total apoyo del reconocido narcotraficante, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La ex reina de belleza ha confesado en distintas ocasiones que el apoyo y motivación de “El Chapo” fue vital para concluir sus estudios universitarios y conseguir una licenciatura.

Añadido a esto, el fundador del Cártel de Sinaloa también alentó a Emma Coronel para que se desenvolviera dentro de su ámbito profesional.

Lamentablemente, a pesar de su interés y pasión por el periodismo, esto no se dio debido a varios factores.

“Siempre me ha gustado mucho lo que es periodismo. Me gusta investigar ciertos casos interesantes y que a veces quedan inconclusos. Aunque no lo he ejercido”, confesó Emma Coronel en una entrevista realizada en 2016.

Luego de graduarse de la universidad, Emma Coronel resultó embarazada de sus gemelas, situación que complicó aún más el panorama para que la ex reina de belleza se adentrara al mundo del periodismo y ejerciera su profesión.

Actualmente, la esposa de quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo se encuentra cumpliendo una condena de tres años en una prisión de Estados Unidos.

Su sentencia se dio el pasado 30 de noviembre, meses después de declararse culpable de los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero por su conexión con el Cártel de Sinaloa, organización criminal liderada por “El Chapo”.