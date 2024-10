Empleada electoral de Miami es despedida tras caerle una caja con papeletas desde un vehículo

Un vídeo que circula por la redes sociales mostró imágenes del momento en que un auto se detiene y uno de sus ocupantes recoge el material electoral caído del camión en la calzada, concretamente en la salida 11 de la autopista Turnpike de Florida.

Se aprecia en el vídeo el contenedor plástico sellado con cinta electoral de Miami-Dade e identificación de códigos de barras y una bolsa azul.

El Departamento de Elecciones confirmó este martes que se encontró este contenedor con papeletas de Miami-Dade la noche pasada al costado de una carretera, después de que se cayera de un camión del condado.

“El trabajador olvidó cerrar la parte trasera del camión y, mientras se alejaban, se cayeron un contenedor sellado y una bolsa sellada”, dijo hoy Christina White, supervisora de elecciones del condado.

White indicó que el contenedor estaba cerrado y que las papeletas de votación anticipada que contenía ya habían sido escaneadas y tabuladas.

