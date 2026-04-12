En video: momentos antes de la avalancha humana en la Ciudadela Laferrière en Haití, que dejó al menos 25 muertos

Haití ha captado la atención internacional luego de que se registrara una avalancha humana en la Ciudadela Laferrière, también conocida como Ciudadela Henri, donde el pánico dejó una tragedia de al menos 25 muertos contabilizados hasta el momento y decenas de heridos.

El hecho, que se registró en el norte del país, dentro del monumento histórico, está siendo investigado por las autoridades locales, mientras los videos de los momentos previos comienzan a circular. Por medio de redes sociales circulan videos del momento previo, en los que se observa a una multitud de personas celebrando en el área de ingreso del lugar turístico.

Medios como Le Nouvelliste destacan que la agencia de Protección Civil informó que el incidente ocurrió en medio de la multitud, debido a que el pasado 11 de abril se registró una “cantidad excepcionalmente alta de personas en el lugar, lo que generó una intensa presión humana difícil de controlar”.

Medios locales de Haití destacan que en medio de la multitud se generó una trifulca entre quienes buscaban entrar a la Ciudadela Laferrière y quienes apresurados buscaban salir.

Como parte preliminar del hecho, se destaca que el pánico entre los asistentes desarrolló una estampida que provocó el incidente. El medio Le Nouvelliste señala que la estampida provocó casos de asfixia, pisoteo y pérdida de conocimiento entre los visitantes.

The Haitian Times destaca que la concentración de personas se dio luego de una convocatoria iniciada en redes sociales para la concentración juvenil llamada "Citadel Vibe 3.0", evento promovido por diversos creadores de contenido que atrajeron a la multitud a la fortaleza.

Autoridades haitianas afirman que dicho evento superó el número de asistentes en comparación con la capacidad del recinto. Medios locales destacan que Protección Civil estaría en busca de varias personas que siguen desaparecidas, mientras que decenas han ingresado al hospital Sacré-Cœur de Milot.

Un informe de Le Nouvelliste destaca que, aunque en cifras preliminares se determinó al menos 30 muertos por la avalancha humana, los datos finales han establecido la muerte de al menos 25 personas y decenas de heridos en hospitales.

Haiti🇭🇹 estampida humana deja 30 muertos en zona turística

#nota las estampidas humanas en haiti no son raras en 2015 en un carnaval una estampida dejo 18 muertos y 78 heridos.. pic.twitter.com/YK8yguySMX — Edwardacosta (@Edwarda77427936) April 12, 2026

Declaraciones del alcalde Wesner Joseph destacaron al medio: “Recibimos 13 cadáveres en el Hospital Sacré-Cœur de Milot y recuperamos otros 12 en la Ciudadela. Aproximadamente 30 personas heridas también están siendo atendidas en el hospital”.

Por su parte, la Policía Nacional de Haití también reportó las mismas cifras y anunció la apertura de una investigación para determinar cómo se originó la avalancha dentro del sitio turístico, mientras los videos han acaparado la atención internacional.