“Entré en pánico y recé”: los testimonios de personas que vivieron las inundaciones en Texas

Miles de residentes tuvieron que ser evacuados y el lunes las autoridades confirmaron más de 80 muertes. Aquí algunos testimonios de la tragedia.

Una familia de 33 personas de Austin que estaba de vacaciones en Hunt, en el condado de Kerr, sobrevivió tras refugiarse en el techo de un hotel, informó la cadena de televisión local KPRC.

La madrugada del viernes, el río Guadalupe subió más de ocho metros en 45 minutos, entrando en las habitaciones. “Fue entonces cuando empezamos a llamar a las puertas, intentando avisar al mayor número posible de personas, sacarlas y empujarlas hacia la carretera“, dijo David Fry, uno de los miembros de la familia.

Amid the devastation in the Texas Hill Country, there are incredible stories of surviving the now-deadliest natural disaster of 2025.



A family of 33 from Austin all survived on the roof of a hotel. Another woman & her two dogs rode out the storm – literally – in a kayak. pic.twitter.com/ITtga5Ycgc