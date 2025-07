Inundaciones en Texas: videos muestran la crecida del río Llano que cubrió una carretera

Grupos de rescatistas trabajaban este lunes para encontrar a las decenas de desaparecidos por las inundaciones que causaron la muerte de más de 80 personas en Texas, en el sur de Estados Unidos, incluyendo 27 niñas y guías de un campamento de verano.

El país quedó conmocionado por el desastre ocurrido durante el fin de semana festivo del 4 de julio, uno de los peores ocurridos en este estado.

En tanto, los meteorólogos advirtieron que las tormentas eléctricas podrían causar más inundaciones sobre los terrenos saturados.

En redes sociales se han difundido varios videos en donde se observa la magnitud de las inundaciones, pero uno de los más sorprendentes es el que muestra cómo el río Llano crece con rapidez al punto de inundar una carretera en Kingsland.

El video, grabado el pasado 4 de julio, muestra cómo el río Llano inunda completamente el tramo ante la mirada de varias personas que se encontraban cerca.

Otros videos, tomados por algunas personas que se encontraban cerca, muestran la crecida del río y cómo inunda completamente la carretera.

Otro video muestra cuánto tiempo tardó el río en consumir el tramo carretero, y fue aproximadamente 40 minutos lo que tardó el río en crecer.

This video is from Friday of the Llano River outside of Kingsland, TX. This is nothing compared to the event in Kerrville, TX where the water rose over 26 feet in 45 minutes at around 4am.

Video by Leandro Guevara pic.twitter.com/Rb6A68tUIY