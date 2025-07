Inundaciones en Texas deja un número indeterminado de muertos y desaparecidos, incluido niños

El balance de la repentina subida de las aguas sigue siendo incierto, explicó durante una conferencia de prensa Rob Kelly, un responsable del condado de Kerr, ubicado en el centro de Texas.

En relación a las víctimas, Kelly señaló: “Tenemos algunos números, pero no los vamos a usar en este momento“.

“Estamos tratando de obtener la identidad de estas personas, pero todavía no la tenemos“, dijo sobre los fallecidos.

Entre los desparecidos hay niños que participaban en un campamento de verano. “Sabemos que hay algunos desaparecidos. (…) Pero cuántos exactamente, cuántos están desaparecidos y no contabilizados, no estamos seguros de ese número”, añadió.

“No sabíamos que venía esta inundación. Tengan la seguridad de que nadie sabía que venía este tipo de inundación. Tenemos inundaciones todo el tiempo. Este es el valle fluvial más peligroso de Estados Unidos. Y lidiamos con inundaciones regularmente. Cuando llueve, tenemos agua. No teníamos razón para creer que esto iba a ser algo como lo que ha sucedido aquí, en absoluto”, argumentó.

The Kerr County Sheriff’s Office says flash flooding in Kerr County is “catastrophic” and County Judge Rob Kelly confirms at least six deaths. Kendall County is also experiencing heavy flooding. A girls camp near Kerrville was evacuated overnight. At least 12” of rain has fallen. pic.twitter.com/kLZYGgxxNg