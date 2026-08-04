¿Entre hoy y mañana? el acuerdo que EE. UU. llegaría con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó este martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

En declaraciones a CNBC, Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de barcos por esta ruta marítima estratégica.

Al ser preguntado sobre si un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos por el tránsito, declaró: "Creo que se trataría de libertad de movimiento".

"Aunque la situación allí ha sido algo tensa en los últimos días, hemos visto salir bastantes barcos incluso ahora, por lo que cabría esperar que los precios de la energía vuelvan a estabilizarse".

Tras las declaraciones del secretario del Tesoro, los precios de los futuros del petróleo estadounidense experimentaron una caída de aproximadamente el 4 %, situándose por debajo de los 77 dólares por barril.

Bessent anticipó que los precios de los mercados podrían descender aún más una vez que se retome la actividad en la zona, donde actualmente hay hasta mil buques a la espera de poder transitar.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que canceló un importante ataque militar contra Irán durante el fin de semana con el objetivo de priorizar las negociaciones para la reapertura del estrecho.

Treasury Secretary Scott Bessent says the United States could reach a deal with Iran to reopen the Strait of Hormuz by Wednesday, adding that this would stabilize energy prices. pic.twitter.com/JW6xjWD0wh — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2026

Lea también: Precio del petróleo sube por nueva escalada entre EE. UU. e Irán, y tensión en el estrecho de Ormuz



