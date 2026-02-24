Estado de la Unión: Trump presume captura de Maduro, “uno de los más siniestros capos”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes durante su discurso sobre el Estado de la Unión que el operativo que ordenó ejecutar el pasado enero y que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro sirvió para "derribar a uno de los más siniestros capos".

"Guerreros de élite estadounidenses llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual", aseguró Trump ante la sesión junta del Congreso.

El presidente destacó el rol que jugaron en la operación las Fuerzas Espaciales, a las que llamó cariñosamente "su bebé", ya que se fundaron en 2019, durante su primer mandato.

Trump afirmó que la operación, que concluyó con Maduro encarcelado en Nueva York a la espera de juicio federal por narcoterrorismo y conspiración, ha abierto "un nuevo y brillante comienzo para el pueblo venezolano".

El presidente estadounidense volvió a insistir en que su Gobierno está trabajando "estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez" de cara a "impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente".

Como ejemplo de la represión del chavismo, Trump aludió a una joven venezolana llamada Alejandra Gonzalez, sobrina del excandidato presidencial Enrique Márquez, que se encontraba sentada en el Capitolio.

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El excandidato fue excarcelado cinco días después del derrocamiento de Maduro y, en un gran golpe de efecto, hizo acto de presencia hoy en el Capitolio cuando Trump le pidió que entrara. Márquez y González se fundieron entonces en un sentido abrazo mientras los legisladores aplaudieron.