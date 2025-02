Estados Unidos acusa al Gobierno de México de tener una “alianza” con los carteles del narco

La Casa Blanca acusa abiertamente al Gobierno de México de tener una alianza con los carteles de la droga y poner en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump las órdenes ejecutivas por las que a partir del 4 de febrero entran en vigor los prometidos aranceles del 25 % para los bienes de México y Canadá (con excepción del petróleo canadiense, que tendrá solo un 10 %) y del 10 % para los de China.

Estados Unidos acusa a México y Canadá de no controlar su frontera en sus flujos migratorios ni en los de drogas como el fentanilo.

Al poco tiempo de la firma de la orden de aranceles, la Casa Blanca informó que estos estarán vigentes hasta que Canadá coopere con Estados Unidos contra los narcotraficantes y en la seguridad fronteriza, el mismo argumento se repitió con México, pero los señalamientos fueron más lejos.

"Los carteles mexicanos son los líderes mundiales del tráfico de fentanilo, metanfetamina y otras drogas. Estos carteles tiene una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos", afirma.

También escribió que el Partido Comunista chino ha subsidiado a las compañías químicas para exportar fentanilo.

"China no solo ha omitido secar las fuentes de las drogas ilegales, sino que ayuda activamente a este negocio", agrega. Mientras, el Gobierno chino ha recalcado que nadie gana una guerra comercial y que las diferencias han de resolverse mediante el diálogo.

Las autoridades estadounidenses sostiene que el fentanilo es la principal causa de muerte en Estados Unidos en la población entre 17 y 45 años. Además, aclaran que los aranceles son necesarios para exigir que China, México y Canadá rindan cuentas por sus promesas de detener el ingreso de drogas.

La Casa Blanca también destaca que en Canadá hay una creciente producción de fentanilo y asegura que en el 2024 se incautó suficiente fentanilo en la frontera norte de Estados Unidos como para matar a 9.8 millones de personas.

Estados Unidos apunta que los cruces fronterizos ilegales desde Canadá han superado registros históricos durante los últimos cuatro años.

"China desempeña un papel central en la crisis de fentanilo que está destruyendo vidas estadounidenses", escribe la Casa Blanca en X.

La administración de Donald Trump puntualiza un estudio de 2024 sobre los efectos de los aranceles del republicano durante su primer mandato, lo cual aparentemente concluyó que fortalecieron la economía estadounidense en industrias como la manufactura y la producción de acero.

