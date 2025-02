“Un día sin migrantes”: la convocatoria para manifestarse en EE. UU. contra las deportaciones que hace Trump

En redes sociales, activistas que apoyan a la comunidad migrante en Estados Unidos están convocando para este lunes 3 de febrero a la actividad denominada “Un día sin migrantes”.

En la convocatoria se lee: “no compres, no trabajes, no escuela, no salgas de casa”.

La iniciativa nació a raíz de las deportaciones masivas de migrantes irregulares que el presidente Donad Trump está efectuando luego de que tomara posesión como presidente el 20 de enero.

Según organizadores, será una protesta masiva contra las políticas de Trump en contra de los migrantes.

“Sin nosotros este país -EE. UU.- se detiene”, indicó una de las activistas, quien dijo que tiene que haber unión de los latinos para ser escuchados.

“Vamos a demostrarle a Estados Unidos que no somos ningunos delincuentes, que nosotros venimos a trabajar”, expresó una mujer en un video en X.

El activista Carlos Eduardo Espina indicó que está previsto que los migrantes no salgan a trabajar ese día, ni de compras, ni a la escuela.

Añadió que la protesta podría ser más días para demostrar el papel de los migrantes en la economía de EE. UU.

Aunque no hay más detalles, en algunas páginas de Facebook han convocado a marchas.

Según información de Telemundo, la manifestación se podría centrar en el área metropolitana de Washington y que abarca el distrito de Columbia, Maryland y Virginia.

Lunes 3 de Febrero.

Un día sin inmigrantes.🇺🇸

La unión hace la fuerza.

No compres

No trabajes

No escuela

No salgas de casa

RT💥💥

Ayúdenme a difundir. pic.twitter.com/lA7lqfgi2c — Gwen Obradorista 🇲🇽❤️ (@LichaWonderland) February 1, 2025