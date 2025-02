Donald Trump asegura que Venezuela aceptó recibir a sus migrantes deportados, incluidos “criminales”

“Venezuela aceptó recibir de regreso en su país a todos los migrantes ilegales venezolanos que estaban acampados en Estados Unidos, incluidos los pandilleros del Tren de Aragua”, escribe Trump en su plataforma Truth Social, al tiempo que celebraba el regreso de seis estadounidenses detenidos en Venezuela.

“Venezuela acordó además proporcionar el transporte de regreso“, añade Trump.

Los detenidos fueron liberados el 31 de enero y regresaron a Estados Unidos tras una reunión entre el enviado especial de Trump, Richard Grenell, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien pidió un nuevo comienzo en las relaciones con Washington.

Lea más: ¿Cuál es el plan de Trump en Guantánamo? Conozca su polémica propuesta de inmigración

Los seis hombres, que no fueron identificados, fueron fotografiados sonriendo en un avión junto a Grenell.

Grenell había viajado a Caracas para exigir que el gobierno de Maduro acepte el regreso incondicional de los venezolanos deportados o se enfrente a las consecuencias.

“Estamos en proceso de expulsar a un número récord de extranjeros ilegales de todos los países, y todas esas naciones aceptaron el regreso de estos extranjeros ilegales“, afirma el magnate republicano.

Trump se comprometió a llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos, prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados, gran parte de ellos de naciones latinoamericanas.

It is so good to have the Venezuela Hostages back home and, very important to note, that Venezuela has agreed to receive, back into their Country, all Venezuela illegal aliens who were encamped in the U.S., including gang members of Tren de Aragua. Venezuela has further agreed to…