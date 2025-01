La vocera más joven de la Casa Blanca asegura que “todos los indocumentados son criminales”

A sus 27 años, la política y comunicóloga Karoline Leavitt se convirtió en la persona más joven en ser nombrada la secretaria de prensa en toda la historia de la Casa Blanca, y a pesar de las críticas, la nacida en Nuevo Hampshire debutó en la sala de reuniones presidencial el pasado 28 de enero, donde habló con los medios americanos.

Su vínculo con Donald Trump comenzó en el 2017, cuando la joven Leavitt de 20 años solicitó una pasantía en la Casa Blanca y quedó sorprendida cuando fue aceptada, ya que tuvo la oportunidad de trabajar en la oficina de correspondecia y escribir cartas en nombre del presidente, lo que la motivó más a involucrarse en el proceso político.

A pesar que el mandatario es conocido internacionalmente por tomar la decisión de hablar por sí mismo, es por esa misma razón que la responsabilidad de Leavitt es "traducir los comentarios" del magnate, con el objetivo de profundizar en sus nueva políticas y proveer el significado real de las palabras que escoge durante sus discursos.

Ante esta situación, durante su primera sesión informativa como el rostro público del segundo mandato de Trump, Leavitt estuvo más de una hora respondiendo preguntas sobre: El impacto de los préstamos federales por parte de la Casa Blanca, los primeros días de la administración republicana y los esfuerzos para deportar migrantes ilegales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca reafirmó la postura del presidente Donald Trump en relación a la inmigración ilegal, y durante su primera conferencia aseguró que "todas las personas que ingresan a Estados Unidos sin autorización están cometiendo un crimen", por lo que todos los indocumentados son considerados criminales.

"Sé que la administración Biden no lo miraba de esa manera, pero esto representa un gran cambio cultural en nuestro país. Necesitamos ver a alguien que rompe las leyes de inmigración como un criminal, ya que eso es exactamente lo que son", afirmó Leavitt, quien destacó el trabajo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Hasta el momento, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha reportado el arresto de más de 3 mil 500 migrantes, y las declaraciones de Karoline Leavitt refuerzan el enfoque de cero tolerancia que ha caracterizado a la política migratoria de Trump, que se diferencia totalmente del presidente Joe Biden.

Posteriormente, además de abordar el tema de las deportaciones, la vocera de la Casa Blanca indicó que la administración de Donald Trump está dispuesta a llevar el caso de la ciudadanía por nacimiento hasta la Corte Suprema de Justicia: "Es inconstitucional que los hijos de migrantes ilegales sean considerados estadounidenses", agregó.

"Karoline nos ayudará a transmitir nuestro mensaje al pueblo estadounidense mientras hacemos a Estados Unidos grande de nuevo. Tengo plena confianza en que sobresaldrá en el podio, ya que es una mujer inteligente y dura, además de haber demostrado que es una comunicadora sumamente eficaz", comentó el presidente Trump.

Debido a que es una fiel defensora del republicano, Leavitt ha mantenido una relación conflictiva con la prensa estadounidense, al punto de calificar a los medios norteamericanos como los "enemigos del pueblo", tomando en cuenta que las cadenas y los diarios más importantes del país han sido acusados de dar noticias falsas.

Reporter: "How many of the migrants that were deported have a criminal record?"



Leavitt: "All. Invading is a crime." pic.twitter.com/GZbrMDRc5P