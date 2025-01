Juez federal bloquea temporalmente la orden de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento

“Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, comentó el juez Coughenour, de acuerdo con el diario The Seattle Times, durante una audiencia en respuesta a una demanda contra la acción ejecutiva presentada por cuatro estados.

Los gobiernos estatales de Washington, Arizona, Illinois y Oregon argumentan que la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense y las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia estadounidense protege la ciudadanía por nacimiento.

La decisión del juez federal supone supone el primer revés en los planes de Trump para reformar el sistema migratorio.

Le podrían interesar: Trump ordena eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos. ¿Qué implica y cuántos se verán afectados?

“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional”, dijo Coughenour, quien fue nominado para el cargo en 1981 por el exmandatario republicano Ronald Reagan (1981-1989).

El decreto es parte de la serie de órdenes ejecutivas que el republicano firmó el 20 de enero después de su investidura en el Capitolio, con las que pretende redefinir la política migratoria del país.

El caso es una de las cinco demandas interpuestas por 22 estados y organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes.

“Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que es una orden constitucional”, destacó el juez al abogado de la administración Trump, según otros medios locales. “Me deja perplejo”, agregó.

Lea más: Lector de labios revela los secretos que Trump susurró durante el polémico sermón de la obispa

La orden ejecutiva de Trump está prevista que entre en vigor el 19 de febrero, la cual podría afectar a miles de personas nacidas en Estados Unidos.

En la práctica, eso impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense o tenga residencia permanente. También prohibiría que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

Medios estadounidenses informan que la demanda de los cuatros estados presentada en Seattle dice que en 2022 hubo 255 mil nacimientos de menores ciudadanos cuyas madres vivían de manera ilegal en el país.

La ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada en la Constitución de los Estados Unidos, y se encuentra consagrada en una clausula de la Enmienda número 14, la cual afirma que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos”.

La decisión de Coughenour estará en vigor durante 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra, detalló el diario The Seattle Times.

El fiscal general de Washington, Nick Brown, publicó un comunicado donde aclara que la ciudadanía no está condicionado por la raza, etnia o el lugar de procedencia de los padres.

“Ningún presidente puede cambiar la constitución en un impulso y la decisión de hoy afirma esto”, dijo por su parte la fiscal general de Arizona, Kris Mayes.

La 14 Enmienda de la Constitución estadounidense fue adoptada en la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la Guerra Civil, en un esfuerzo de garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos.

Trump's birthright citizenship EO is halted for now. Today a judge granted our temporary restraining order nationwide, saying he had not seen an order this blatantly unconstitutional in 40 years on the bench. We'll continue fighting for Washingtonians' freedoms. pic.twitter.com/ovl0jKmJGO