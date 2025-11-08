Buscan a hombre que disparó contra agentes migratorios durante operativo en Chicago

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que la Patrulla Fronteriza efectuó operativos de control migratorio este sábado 8 de noviembre en la 26 calle y avenida Kedzie, en Chicago, Illinois, pero fueron atacados con disparos, latas de pintura y ladrillos .

Las autoridades en Chicago buscan a un hombre que disparó desde un vehículo negro contra un grupo de agentes y luego escapó.

“Un número indeterminado de alborotadores también arrojó una lata de pintura y ladrillos contra los vehículos de la Patrulla Fronteriza”, reportó el DHS en X.

Agentes de la Policía de Chicago acudieron al lugar y despejaron la zona.

“No los queremos aquí”, gritó un grupo de personas, según videos difundidos por Telemundo. Por su parte, los agentes migratorios fueron captados lanzando gas lacrimógeno hacia los manifestantes desarmados y derribando a personas reunidas en el vecindario de Lawndale, donde reside población de origen mexicano.

El tirador y el vehículo aún no han sido localizados y el caso continúa bajo investigación.

Según la agencia federal, en los últimos dos meses han aumentado las agresiones y la obstrucción contra las fuerzas del orden.

“Estos enfrentamientos ponen de manifiesto los peligros que nuestros agentes enfrentan a diario y la creciente agresividad hacia las fuerzas del orden. La violencia debe terminar”, concluyó el mensaje del DHS en X.

Los operativos forman parte de la política de redadas y deportaciones del gobierno de Donald Trump, que no ha dado tregua a la comunidad migrante desde su retorno a la Casa Blanca, en enero, y que han sido repudiados con masivas manifestaciones.

Habitantes de Chicago ya han protestado anteriormente contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como la denominada operación Midway Blitz, en septiembre.

El 6 de noviembre, la jueza Sara L. Ellis, del Tribunal de Distrito Federal de Illinois, emitió una orden preliminar que restringe el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios.

Según Infobae, la resolución fue emitida después de que el comandante de la Patrulla Fronteriza en Chicago, Greg Bovino, admitió que había mentido al justificar el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes, alegando falsamente que le habían lanzado una pedrada.

La prensa estadounidense reportó que ciudadanos y residentes advierten a vecinos sobre posibles redadas en Chicago mediante bocinas, silbatos y transmisiones en vivo en redes sociales.