Video | Así fue el arresto del ICE a una maestra de preescolar frente a niños que generó indignación

Durante la tarde del miércoles 5 de noviembre, el congresista Mike Quigley, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, compartió en sus redes sociales un video en el que aseguró a sus seguidores que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “ya no persigue a los peores delincuentes”.

“Esta mañana se llevaron a una maestra de preescolar sin orden judicial, ¡delante de niños en mi distrito!”, denunció el representante estadounidense por Illinois, cuya jurisdicción abarca gran parte del lado norte de Chicago y varios suburbios del oeste, donde presuntamente residen miles de inmigrantes provenientes de Latinoamérica.

El arresto de una maestra de guardería dentro de un centro de cuidado infantil en Chicago provocó una fuerte condena de los líderes locales contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, luego de que los dos agentes detuvieran a la mujer dentro del establecimiento educativo y la obligaran a salir esposada por la puerta principal.

“Este incidente demuestra una completa falta de humanidad”, expresó Quigley, quien considera que la detención de la maestra de guardería representa la acción más reciente dentro de una "serie de tácticas agresivas" implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional desde principios de septiembre en la ciudad de Chicago.

Repudio del ICE en Chicago

Según lo expuesto por el congresista Mike Quigley durante una conferencia de prensa en Chicago, la detención de la maestra ocurrió “en plena hora punta de ingreso al colegio, cuando todos los niños y sus familias tuvieron que presenciar cómo una profesora era retirada por la fuerza mientras los agentes se equipaban con material táctico”.

Por su parte, Chris Widen, cuyo hijo de cuatro meses es un alumno de la mujer detenida, fue entrevistado por la cadena de noticias CNN y aseguró que las maestras del Centro de Aprendizaje Temprano de Inmersión, conocido como Rayito de Sol, “son las personas más buenas, amables y definitivamente no se merecen estar viviendo esto”.

De acuerdo con el medio estadounidense, Rayito de Sol es un centro de aprendizaje que ofrece servicios para bebés y niños en edad preescolar. Actualmente cuenta con varias sedes en zonas urbanas de Chicago y ha ganado una sólida reputación a lo largo de los años, principalmente por la implementación de nuevos programas educativos.

Por el momento, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. informó que la maestra detenida por los agentes del ICE fue identificada como Diana Patricia Santillana Galeano, una ciudadana colombiana a quien Quigley describió como “una miembro querida y de confianza de la comunidad educativa en la ciudad de Chicago”.

La respuesta del ICE

“Las fuerzas del orden persiguieron el vehículo de Galeano antes de que la colombiana acelerara hacia un centro comercial y corriera hasta una guardería, donde intentó atrincherarse, poniendo en peligro de forma temeraria a los niños que se encontraban dentro”, declaró la secretaria del Departamento de Seguridad, Tricia McLaughlin.

“Esta mujer indocumentada fue arrestada en el vestíbulo, no dentro de la escuela. Al ser detenida, mintió sobre su identidad, pero el vehículo está registrado a su nombre real”, concluyó McLaughlin, quien indicó que Diana Patricia Santillana ingresó ilegalmente a EE. UU. tras cruzar la frontera en Laredo, Texas, a principios de enero del 2023.