Video: Los momentos previos al accidente del avión de UPS en Kentucky ¿Le faltaba un motor?

Durante la noche del miércoles 5 de noviembre, el alcalde de Louisville anunció que al menos doce personas murieron y varias más resultaron heridas tras el accidente de un avión de carga de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS), ocurrido poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Kentucky.

“Estoy profundamente entristecido al informar que el número de fallecidos aumentó a doce y que varias personas continúan desaparecidas”, declaró el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, a través de redes sociales, en referencia al accidente del avión que explotó al estrellarse el 4 de noviembre contra varios negocios cercanos al aeropuerto.

Unas horas antes, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, había informado de once fallecidos y señaló que continuaban las labores de búsqueda de un número indeterminado de desaparecidos. “La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigan las causas del accidente”, agregó.

Por su parte, el investigador Todd Inman informó a los reporteros que las grabaciones del aeropuerto muestran cómo el motor izquierdo se desprendió del ala durante la carrera de despegue. “El avión destruyó varios edificios, dejando un campo de escombros en llamas de casi 800 metros, y el impulsor se quedó en el aeródromo”, explicó.

¿Al avión de UPS le faltaba un motor?

Imágenes recientemente publicadas muestran los momentos previos al accidente del avión de carga de UPS en el Aeropuerto Internacional de Louisville, y revelan que la aeronave carecía de su motor izquierdo, el cual fue posteriormente hallado en la pista del aeródromo y retirado por las autoridades de la Administración Federal de Aviación.

Un video captado por la cámara de un vehículo mostró los momentos previos al accidente del avión, en los que se observa que le faltaba el motor izquierdo, aparentemente ubicado en la pista del Aeropuerto Internacional de Louisville. Horas después, las autoridades de Kentucky confirmaron que el propulsor había sido retirado del aeródromo.

Lea más: ¿Quién es Uriel Rivera? El mexicano detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum

Ante esta situación, el investigador Todd Inman informó que los dispositivos de registro de datos de vuelo y de voz en cabina, conocidos como las cajas negras del avión, fueron identificados y serán enviados a Washington D. C. para su respectivo análisis en la sede de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos.

Asimismo, Todd Inman reveló que el accidente del martes 4 de noviembre ha sido el más grave en la historia de la empresa global de mensajería y paquetería UPS, cuya sede principal en Worldport, Louisville, emplea a miles de personas. Sin embargo, aseguró que la tragedia pudo haber sido significativamente peor de lo que finalmente fue.

WATCH: New dashcam video shows the crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/Z0LxCeX1eF — BNO News Live (@BNODesk) November 6, 2025

La Administración Federal de Aviación informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló a las 17 horas del 4 de noviembre, e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que despegaba de Kentucky con destino a Hawái. El avión transportaba casi 38 mil galones de combustible para el vuelo de larga distancia hacia Honolulu.

A su vez, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó públicamente que el avión estuvo "a punto de impactar" contra una importante planta de ensamblaje de la fabricante de automóviles Ford Motor Company, que emplea a más de tres mil personas y se ubica junto a las instalaciones de Worldport de UPS en Louisville, Kentucky.