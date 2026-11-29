Tras el fuerte sismo que sacudió el sur de California el sábado 28 de noviembre del 2026, se han registrado casi 100 réplicas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo 29 de noviembre.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó el sábado que el temblor ocurrió a las 9.30 horas locales (cerca de las 11.30 horas en Guatemala), a una profundidad de 12.2 kilómetros, al suroeste de Manhattan Beach.

Durante la noche del sábado, la institución informó que las réplicas continuaban y que ya se habían registrado más de 80, tres de ellas con magnitudes superiores a 4 y 4.5.

Este domingo, los sismos ya sumaban casi un centenar. El USGS señaló que el último se registró a la 1.53 horas (3.53 horas en Guatemala), con una magnitud de al menos 2.5, a unas 3.7 millas de la costa de Manhattan Beach.

La ciudad de Manhattan Beach informó que algunos edificios presentan posibles daños y han sido señalizados con marcas rojas y amarillas para su inspección.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunami aseguró que no hay riesgo de que el terremoto provoque un tsunami, pero el muelle de la localidad estuvo cerrado el sábado como medida de precaución y volvió a abrir este domingo.

Las autoridades recomendaron a los residentes mantenerse alerta, pues se espera que las réplicas continúen.

"La actividad sísmica actual sirve como un recordatorio importante de que los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento en California. Los angelenos deberían tomar medidas para prepararse", dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el temblor rompió ventanas y desprendió algunas baldosas del techo, pero Bass confirmó que las operaciones aéreas no se interrumpieron.