Eclipse solar 2026: en qué ciudades de Estados Unidos podrá verse

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) informó que un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y Portugal el 12 de agosto del 2026.

Mientras tanto, partes del hemisferio norte tendrán un eclipse solar parcial, incluidos lugares de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noreste de África.

Aficionados a la astronomía y científicos esperan el segundo eclipse solar del 2026, cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra. Quienes se encuentren dentro de la trayectoria de la sombra del satélite podrán observar el espectáculo.

La NASA explica que un eclipse solar ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de forma parcial o total, lo que ofrece una vista singular de los cuerpos celestes, ya que se proyecta una sombra sobre el planeta.

También destaca que este fenómeno astronómico es poco frecuente porque la Luna no orbita en el mismo plano que la Tierra y el Sol.

Únicamente durante el eclipse solar total se permite retirarse brevemente los anteojos de protección, específicamente cuando la Luna bloquea por completo al Sol. Esto suele durar menos de dos minutos.

Eclipse solar parcial

Para los observadores que se encuentren dentro de la sombra de la Luna, pero fuera de la trayectoria de la totalidad, esta nunca bloqueará por completo al Sol y el eclipse será parcial.

La NASA advierte que en este caso nunca es seguro mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada.

En el norte de Rusia comenzará el eclipse solar desde el inicio del 12 de agosto. En Alaska y el norte de Canadá, empezará y terminará por la mañana. En el este de Canadá se observará por la tarde.

En el norte de Estados Unidos, el eclipse parcial empezará alrededor del mediodía y se prolongará hasta media tarde.

FOTOGALERÍA Madrugada celestial con eclipse lunar total y Luna de Sangre este tres de marzo Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

El eclipse también llegará al Reino Unido, Irlanda, Europa continental y África en horas de la tarde.

En Estados Unidos y el sur de Canadá se verá un pequeño “mordisco” del Sol, ya que la Luna apenas lo rozará.

La NASA reitera que las gafas de sol comunes, por muy oscuras que sean, no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros deben cumplir con la normativa internacional ISO 12312-2.

También recomienda no mirar al Sol a través del lente de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se tengan puestas las gafas para eclipses.

Añade que, para observar el Sol de manera segura, se debe colocar un filtro solar especial en la parte frontal de todo telescopio, binoculares, lente de cámara u otro dispositivo.

Ciudades de Estados Unidos donde se verá el eclipse

A continuación, se muestran las ciudades donde se podrá ver el eclipse solar parcial en Estados Unidos: