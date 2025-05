Gobierno de Trump arresta a migrantes al salir de audiencias para pedir asilo

La prensa estadounidense informó que el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha implementado disposiciones para arrestar a migrantes que comparecen ante tribunales.

Hombres, mujeres y menores son arrestados al salir de la corte.

“¿Ahora qué le dijo a mi hijo? Ahora que llegue de la escuela, mi hijo no verá a su papá, que ya no estará en la casa con nosotros”, declaró una mujer en Phoenix, Arizona, a la cadena televisiva Telemundo, cuya pareja fue detenida.

También reportó que los agentes de ICE no se identificaron ni portaban órdenes de arresto.

Le podría interesar: Gobierno de Donald Trump triplicará de nuevo las redadas de inmigración en los lugares de trabajo

Los migrantes detenidos pensaban que estaban haciendo lo correcto al cumplir con los requisitos de presentarse en la corte para avanzar en su regularización de la residencia en Estados Unidos. Sin embargo, ahora están expuestos a la deportación.

Por su parte, Univisión dio a conocer las declaraciones de la familia del migrante Álvaro de la Riva, quien se presentó a una audiencia obligatoria en California. Sara, su sobrina, afirmó que tras llamar a un número telefónico les informaron que fue deportado.

La abogada Melissa Corral explicó a Univisión que en Las Vegas, Nevada, los migrantes salieron de la corte y fueron detenidos en un elevador.

La prensa de Estados Unidos especula que los operativos están dirigidos a personas que han estado en ese país por menos de dos años.

Lea más: Eliminar la ciudadanía por nacimiento dejaría sin derechos a 255 mil bebés al año, según estudio sobre política de Donald Trump

“Aunque no tengan ningún antecedente criminal, que no tengan antecedente con Migración, eso no importa. El simple hecho de tener menos de dos años en el territorio estadounidense te califica para que te deporten inmediatamente”, comentó el director de la oenegé Carecen, Abel Núñez, a Univisión.

Corral recomienda a los migrantes continuar asistiendo a las audiencias, pero siempre en compañía de un abogado.

En redes sociales también se difundió un video de una mujer colombiana escoltada por agentes de ICE, quien acudió ante un juez para presentar su solicitud de asilo, que fue denegada.

El 22 de mayo, el diario español El País reportó una manifestación frente a un tribunal en Estados Unidos, donde las personas aseguraban que los agentes de ICE no están deteniendo solo a criminales.

También lea: “No estás siendo muy amable”: Trump discute con periodista por tatuajes de Kilmar Ábrego, migrante deportado por error a la megacárcel de Bukele

Casos similares se han registrado en California, Nueva York, Texas y Florida.

El 21 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional envió un memorando en el que autorizó a la policía migratoria detener dentro de los tribunales y en sus alrededores.

“Desde el comienzo, la Administración Trump ha dicho que van a por los criminales más peligrosos. Sin embargo, las acciones de ICE en Seattle, Santa Ana y ahora Phoenix muestran otra cosa. Que los agentes aparezcan para detener a las personas tras sus audiencias no es solo algo sin precedentes, sino que es absolutamente reprensible”, dijo la senadora estatal de Arizona, Catherine Miranda, citada por El País.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró el 23 de mayo que las personas que son detenidas a la salida de sus citas en cortes de Migración están siendo procesadas para una deportación expedita.

Los medios estadounidenses también reportan que los agentes de ICE se mantienen con los rostros cubiertos y vestidos de civiles, a la espera de que el juez desestime el caso.

If you are in this country illegally: LEAVE NOW and self-deport using the CBP Home app.



If you don’t, you will face the consequences. pic.twitter.com/KJbL8d4hdM