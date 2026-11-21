La Oficina del Alguacil del condado de Hillsborough identificó el viernes 20 de noviembre a Raquel Luechtefeld, de 34 años, y a sus tres hijos, Enoch, Hannah y Job, de 5, 3 y un año, respectivamente. Los agentes encontraron a los cuatro y al padre de los niños, Isaac Luechtefeld, también de 34 años, el día anterior en una vivienda de Plant City, Florida. Los cinco murieron por heridas de bala, informó la oficina.

Las autoridades identificaron a Isaac Luechtefeld como sospechoso e investigan el caso como un homicidio seguido de suicidio. Según la reconstrucción que el alguacil Chad Chronister presentó a la prensa, el hombre habría disparado contra su esposa y sus tres hijos antes de quitarse la vida. La investigación sigue abierta y las autoridades aún no han divulgado un posible motivo.

El centro de emergencias recibió la llamada a las 15.29 horas del jueves 19 de noviembre desde una casa en la cuadra 1700 de Sparkman Road. Según Chronister, un operador oyó a uno de los niños pedirle a su padre que no le disparara. Durante la llamada también se escucharon sonidos que parecían disparos.

“Papi, por favor, no me mates”, se escuchó decir al menor, según Chronister, quien explicó que el niño suplicó por su vida varias veces antes de que se oyeran disparos.

Los agentes llegaron a las 15.40 horas, 11 minutos después de la llamada. Al ver a un niño inmóvil por una ventana, forzaron la entrada y encontraron a los cinco integrantes de la familia sin vida. Chronister dijo que ninguno de los padres tenía antecedentes penales y que, durante el año que la familia llevaba en la vivienda, su oficina no había recibido llamadas de emergencia desde esa dirección.

Cómo recordó a Raquel su hermana

Becky Uribe, hermana de Raquel, escribió en Facebook que la consideraba su “mejor amiga”, según Univision Tampa Bay. Recordó que habían planificado juntas sus embarazos y que tenían proyectos en común, entre ellos grabar canciones.

HCSO is investigating a murder-suicide in Plant City. On November 19, 2026, at 3:29 p.m., HCSO's 911 center received a call from inside the residence on the 1700 block of Sparkman Road in Plant City. Dispatch heard a commotion and what sounded like gunshots. Deputies arrived at 3:40 p.m. and found five people, an adult male, an adult female, and three children, deceased from gunshot wounds inside the home. "There are no words that can capture the depth of this tragedy. A family has been lost, and our hearts are with their loved ones, friends, and everyone in our community who knew them," said Sheriff Chad Chronister. "I want to remind anyone who is struggling that help is available, and no one has to face their darkest moments alone." If you or someone you know is struggling, help is available. Call or text 988 any time to reach the Suicide & Crisis Lifeline, or reach out to the Crisis Center of Tampa Bay at 211. Read More: https://t.co/Q6Qd5BfMfI — HCSO (@HCSOSheriff) November 20, 2026

“Mi mundo está destrozado para siempre y nunca lo vimos venir…”, lamentó Uribe, quien dice ser hermana de Raquel. En la misma publicación, dijo que su hermana y sus hijos estaban en “los brazos de Jesús”.

Uribe agregó que nunca habría imaginado que Isaac pudiera hacerle eso a su familia, pero dijo que “él estaba sufriendo de maneras que no teníamos idea y ahora es demasiado tarde”.

“Hombres y mujeres… la salud mental es muy importante. Si estás leyendo esto y sufres en silencio, por favor, busca ayuda”, escribió.

“Te amo, hermanita… Te llevaré en mi espíritu todos los días, pero qué no daría por abrazarte una última vez y decirte lo especial que eres para mí”, concluyó.

Las autoridades siguen investigando las circunstancias de las muertes.