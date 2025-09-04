Policía de Michigan detiene auto robado con el Grappler Police Bumper y le rompe el eje trasero

En la autopista I-96, lo que parecía un día habitual terminó llamando la atención de miles de usuarios en redes sociales.

La Policía de Michigan compartió el video de un operativo en el que detuvo un vehículo robado donde viajaban tres personas, pero lo que realmente sorprendió al público no fue el crimen, sino el peculiar dispositivo que usaron para lograrlo.

El jueves pasado por la mañana, un vehículo Chevrolet Cruze de color blanco con una denuncia de robo en Detroit circulaba por la carretera cuando la policía lo detectó. En cuestión de minutos, la persecución llegó a su fin en Livonia, el condado de Wayne.

¿De qué aparato se trataba?

Se trata de la herramienta Grappler Police Bumper. Ágilmente, lanzó una soga que se enganchó en una de las llantas traseras, quedando enredada en el eje y logrando deprenderla. La herramienta fue diseñada en Estados Unidos, como una alternativa para disminuir los peligros relacionados con las persecuciones policiales. Consiste de una red sintética de alta resistencia. Para mayor precisión, se instala en la parte frontal de los autopatrulla.

La acción es rápida. Cuando el instrumento se prende del neumático, es prácticamente imposible avanzar. La tracción disminuye, provocando que el vehículo se detenga de forma abrupta pero segura.

La innovación al servicio de la seguridad

Mike Shaw, teniente de la policía estatal de Michigan, resaltó en lo útil que puede ser esta tecnología: "Seguimos utilizando herramientas que nos faciliten encontrar y arrestar a criminales en nuestra comunidad. Gracias al aparato Grappler, estos sospechosos están en custodia de las autoridades".

Todavía no se usa en todo Estados Unidos, aunque los estados de Arizona y Texas lo integraron de forma experimental.

El método está diseñado para prevenir situaciones fatales: colisiones, choques en cadena y tiroteos. También ayuda a que los oficiales mantengan su distancia en la escena, aumentando su seguridad.