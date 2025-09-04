Policía de Michigan detiene auto robado con el Grappler Police Bumper y le rompe el eje trasero

Estados Unidos

Policía de Michigan detiene auto robado con el Grappler Police Bumper y le rompe el eje trasero

La Policía de Michigan sorprendió a muchos con su nuevo método para detener persecuciones.

Valeria Juárez-Paz

|

El momento en el que la Policía de Michigan detuvo un auto robado quedó grabado en video. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla Livonia Police Department)

El momento en el que la Policía de Michigan detuvo un auto robado quedó grabado en video. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla Policía de Michigan)

En la autopista I-96, lo que parecía un día habitual terminó llamando la atención de miles de usuarios en redes sociales.

La Policía de Michigan compartió el video de un operativo en el que detuvo un vehículo robado donde viajaban tres personas, pero lo que realmente sorprendió al público no fue el crimen, sino el peculiar dispositivo que usaron para lograrlo.

El jueves pasado por la mañana, un vehículo Chevrolet Cruze de color blanco con una denuncia de robo en Detroit circulaba por la carretera cuando la policía lo detectó. En cuestión de minutos, la persecución llegó a su fin en Livonia, el condado de Wayne.

¿De qué aparato se trataba?

Se trata de la herramienta Grappler Police Bumper. Ágilmente, lanzó una soga que se enganchó en una de las llantas traseras, quedando enredada en el eje y logrando deprenderla. La herramienta fue diseñada en Estados Unidos, como una alternativa para disminuir los peligros relacionados con las persecuciones policiales. Consiste de una red sintética de alta resistencia. Para mayor precisión, se instala en la parte frontal de los autopatrulla.

LECTURAS RELACIONADAS

Qué se sabe del conductor detenido por remolcar un vehículo de ICE en Los Ángeles

La placa y el arma de un oficial mientras ICE realiza un puesto de control de vehículos en Georgia

La razón por la que un bombero, un pastor y un periodista fueron capturados por el ICE

Un equipo de oficiales federales detiene a Carlos Javier López Benítez (derecha), de Paraguay, en la Plaza Federal en Nueva York, el 16 de julio de 2025. (Foto Prensa Libre: Todd Heisler/New York Times).

Del terror de la cárcel al indulto de un juez: Crónica de un migrante hispano arrestado por el ICE

La acción es rápida. Cuando el instrumento se prende del neumático, es prácticamente imposible avanzar. La tracción disminuye, provocando que el vehículo se detenga de forma abrupta pero segura.

La innovación al servicio de la seguridad

Mike Shaw, teniente de la policía estatal de Michigan, resaltó en lo útil que puede ser esta tecnología: "Seguimos utilizando herramientas que nos faciliten encontrar y arrestar a criminales en nuestra comunidad. Gracias al aparato Grappler, estos sospechosos están en custodia de las autoridades".

Todavía no se usa en todo Estados Unidos, aunque los estados de Arizona y Texas lo integraron de forma experimental.

El método está diseñado para prevenir situaciones fatales: colisiones, choques en cadena y tiroteos. También ayuda a que los oficiales mantengan su distancia en la escena, aumentando su seguridad.

ESCRITO POR:

Valeria Juárez-Paz

Valeria Juárez-Paz

Lee más artículos de Valeria Juárez-Paz

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE. UU. Estados Unidos Persecuciones Robo de vehículos Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS