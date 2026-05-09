¿Por qué una persona estaba en la pista? El accidente aéreo que terminó con un muerto en Denver

Autoridades del Aeropuerto Internacional de Denver y la aerolínea Frontier Airlines informaron que la noche del 8 de mayo un vuelo que despegaba con destino a Los Ángeles, California, atropelló fatalmente a una persona en la pista.

Según el medio local KOB4, el accidente provocó un incendio en un motor de la aeronave y obligó a evacuar a los pasajeros.

El aeropuerto detalló por medio de su cuenta en X que el avión había atropellado a un peatón durante el despegue, aproximadamente a las 23.19 horas (hora local) del viernes.

Un portavoz de la terminal aérea confirmó que el peatón saltó la valla perimetral. Sin embargo, su identidad no ha sido revelada. Fue atropellado dos minutos después de ingresar al aeropuerto sin permiso.

La prensa local afirma que no se trata de un empleado del aeropuerto.

“Nos detenemos en la pista”, dijo el piloto a la torre de control, según el sitio web ATC.com.

Increíble lo que ocurrió en Denver: una persona cruzó la pista y fue embestido por un avión de Frontier que despegaba rumbo a Los Ángeles. Se activó el protocolo de emergencia y todos los pasajeros evacuaron sin problemas la aeronave… pic.twitter.com/JATxKWmAS0 — Alejandro Figueredo (@afigue2010) May 9, 2026

Añadió: “Acabamos de chocar con alguien. Tenemos un incendio en el motor”.

La aerolínea detalló que en el vuelo viajaban 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

Según ABC News, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, declaró este 9 de mayo que la víctima burló la seguridad del aeropuerto al escalar deliberadamente una valla perimetral y correr hacia la pista de aterrizaje.

El aeropuerto reportó que 12 personas que iban a bordo del avión resultaron con heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales locales.

Un avión de la aerolínea estadounidense #FrontierAirlines que se disponía a despegar de la ciudad de Denver (Colorado) rumbo a Los Ángeles (California) abortó la maniobra tras atropellar a una persona en la pista del Aeropuerto Internacional de Denver, #EEUU y reportar un… pic.twitter.com/jIX7O48tQS — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 9, 2026

Los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes y el personal de emergencia los trasladó en bus a la terminal.

Las autoridades anunciaron que la pista donde ocurrió el accidente permanecerá cerrada mientras avanza la investigación.

DEN can confirm the pedestrian jumped the perimeter fence and was hit just two minutes later while crossing the runway. The pedestrian is deceased, and is not believed to be an employee of the airport nor have they been identified. (2/4) — Denver Int'l Airport (@DENAirport) May 9, 2026

“Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del aeropuerto y lideran la investigación del suceso”, señaló Duffy en X.

Este sábado continúa una inspección de la valla perimetral en busca de huecos. Además, las autoridades indicaron que el fallecido no parecía estar relacionado con los trabajos que se efectúan en una pista paralela.

Late last night, a trespasser breached airport security at Denver Int’l Airport, deliberately scaled a perimeter fence, and ran out onto a runway.



The trespasser on the runway was then struck by Frontier Airlines Flight 4345 during takeoff at high speed. The pilot stopped… https://t.co/x2oVY1b0AH — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) May 9, 2026

“Nadie debe ingresar jamás sin autorización a un aeropuerto”, añadió el secretario de Transporte.

El aeropuerto de Denver es uno de los más transitados del mundo. En el 2025 recibió más de 82 millones de pasajeros, con lo que se convirtió en el cuarto más ocupado de EE. UU. y el décimo del mundo.

La muerte del peatón ocurrió un día después de que un empleado de la aerolínea Delta Air Lines muriera durante un acto de servicio en el Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida.