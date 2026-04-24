Menos combustible para aviones en California: riesgo de alza en boletos por Mundial 2026

Economía

Menos combustible para aviones en California: riesgo de alza en boletos por Mundial 2026

Las reservas de combustible para aviones en California cayeron 25% y alcanzaron su nivel más bajo en dos años, lo que genera preocupación ante el aumento de viajes por el Mundial 2026 y el riesgo de escasez en el verano.

NOTA POR EFE

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Aviones comerciales operan en un aeropuerto de California, donde las reservas de combustible aéreo han caído a su nivel más bajo en dos años, previo al aumento de vuelos por el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Las reservas de combustible para aviones en California alcanzaron su nivel más bajo en dos años, con una caída del 25%, lo que genera preocupación de cara al verano, cuando el Estado Dorado recibirá a cientos de miles de turistas por el Mundial de futbol 2026.

La semana pasada, California tenía una reserva de 2.6 millones de barriles, cifra inferior al máximo de más de 3.5 millones de barriles registrado el año pasado.

La Comisión de Energía de California, organismo que monitorea el inventario de combustibles, indicó que las existencias actuales de combustible para aviones se encuentran “dentro de los rangos históricos” y, aunque el nivel es ajustado, aún no ha surgido “un déficit estructural”, según un portavoz citado por Los Angeles Times.

Sin embargo, la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio continúe pone a California en riesgo de enfrentar escasez y un aumento en los boletos de avión.

El estado ostenta el estatus de “isla petrolera”, ya que carece de oleoductos que conecten sus refinerías con otros estados productores de petróleo de EE. UU., lo que lo obliga a importar entre el 60% y el 70% de su petróleo desde el extranjero.

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El Estado Dorado obtiene del extranjero el 20% de su combustible para aviones, principalmente de países asiáticos como Corea del Sur, según datos de la Comisión de Energía de California.

Andy Walz, quien dirige el negocio de refinación de petróleo, oleoductos y productos químicos de Chevron, dijo a The Wall Street Journal que “es probable” que surja un déficit en los meses siguientes en California y que en “algún momento” las reservas se agotarán.

Se proyecta que más de 1.2 millones de visitantes internacionales viajarán a Estados Unidos para el Mundial 2026, según la firma de investigación Tourism Economics. Dos estadios en California albergarán 14 partidos en total.

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