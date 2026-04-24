El Pentágono informa al Congreso que la limpieza de minas del estrecho de Ormuz podría tardar seis meses

Podrían ser necesarios seis meses para desminar completamente el estrecho de Ormuz, donde el ejército iraní ha colocado minas, y es improbable que dicha operación se lleve a cabo hasta que termine la guerra entre Estados Unidos e Irán, según ha informado el Pentágono al Congreso. Esta evaluación significa que el impacto económico del conflicto podría extenderse hasta finales de este año o incluso más allá. Un alto funcionario del Departamento de Guerra compartió esa información durante una sesión informativa clasificada el martes para miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, según tres funcionarios familiarizados con la conversación.



El cronograma, que ha generado frustración tanto entre demócratas como entre republicanos, según dos de estas personas, es la señal más reciente de que los precios de la gasolina y el petróleo podrían mantenerse elevados mucho después de que se alcance cualquier acuerdo de paz. Más allá de las repercusiones económicas, tal resultado también podría tener importantes implicaciones políticas en Estados Unidos, especialmente para los republicanos, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La decisión del presidente Donald Trump de iniciar la guerra ha resultado impopular entre la mayoría de los estadounidenses, según muestran las encuestas recientes, y ha fracturado su base política, que lo eligió, en parte, gracias a sus reiteradas promesas de evitar conflictos militares en el extranjero y centrarse más en los asuntos internos.

El miércoles, el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos fue de US$4.02, un aumento respecto de los US$2.98 que costaba justo antes de que comenzara la guerra en febrero. Trump ha mostrado indecisión sobre cuándo podrían bajar los precios de la gasolina, y afirmó este mes que "podrían ser los mismos o tal vez un poco más altos" para las elecciones de mitad de mandato, antes de declarar que serían "mucho más bajos" antes de los comicios. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que podría ser a finales de septiembre cuando puedan “volver a tener la gasolina a US$3".

Tres funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, debido a la delicadeza del tema, indicaron que se informó a los legisladores que Irán podría haber colocado 20 o más minas en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, una vía marítima vital para el transporte de petróleo de Oriente Medio a través del golfo Pérsico. Algunas fueron colocadas a distancia, mediante tecnología GPS, lo que ha dificultado a las fuerzas estadounidenses detectarlas durante el despliegue, según explicó un alto funcionario de defensa a los legisladores. Se cree que otras fueron instaladas por fuerzas iraníes, utilizando pequeñas embarcaciones.

El Pentágono se negó a responder preguntas sobre el tiempo que, según cálculos militares, podría tomar despejar las minas. Un portavoz, Sean Parnell, emitió un breve comunicado en el que reconoció que la información se reveló en una sesión informativa clasificada para legisladores y la calificó de "inexacta". “Al decidir publicar estas afirmaciones falsas, The Washington Post ha dejado claro que le importa más promover una agenda que la verdad”, indica el comunicado. El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en la región, declinó hacer comentarios y la Casa Blanca remitió las preguntas al Pentágono. El bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto álgido de la guerra.

Irán lo ha declarado cerrado e incluso ha atacado algunos barcos para perjudicar la economía mundial y a la administración de Trump, mientras Washington y Teherán presionan para que cese la guerra. Antes del conflicto, cerca del 20% del petróleo mundial transitaba por este estrecho, y países como Japón, Corea del Sur, China y otras naciones asiáticas dependían en gran medida de la energía de Oriente Medio. Trump ha insistido en que Irán ponga fin a su programa nuclear, entregue todo su uranio altamente enriquecido y reabra completamente el estrecho, con la amenaza de nuevas acciones militares si no accede. Irán ha declarado que no continuará negociando con funcionarios estadounidenses, a menos que el presidente levante el bloqueo naval que impuso este mes para asfixiar la economía iraní, basada en el petróleo.

Irán comenzó a colocar minas en el estrecho en marzo, mientras las fuerzas estadounidenses e israelíes continuaban sus ataques contra el país, un detalle que CNN ya había informado. Trump, por su parte, amenazó con que ese país enfrentaría consecuencias "de una magnitud nunca antes vista" si no retiraba las minas que "pudieran haber sido colocadas". En los días siguientes, el Pentágono destacó un esfuerzo por atacar buques iraníes que pudieran colocar minas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en redes sociales que las fuerzas estadounidenses estaban destruyendo esos barcos con "precisión implacable" y que Estados Unidos "no permitirá que los terroristas mantengan el estrecho de Ormuz como rehén".



El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, respondió negando que ellos estuvieran colocando minas. The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses, informó este mes que, al parecer, Irán no ha podido encontrar todas las minas que colocó. La última evaluación del Pentágono se compartió con los legisladores después de que Trump afirmó en las redes sociales que “Irán, con la ayuda de Estados Unidos, ha retirado o está retirando todas las minas marinas” del estrecho de Ormuz. Esta afirmación, transmitida el viernes, en medio de una serie de mensajes publicados por el presidente en su plataforma Truth Social, coincidió con sus aparentes esfuerzos por tranquilizar a los mercados y proyectar confianza en que un acuerdo para poner fin a la guerra estaba cerca.

Trump anunció el martes la extensión indefinida del alto al fuego de dos semanas. Según él, el liderazgo iraní está "gravemente dividido" y necesita "presentar una propuesta unificada". Sus declaraciones se produjeron entre indicios de que los funcionarios iraníes se mostraban reacios a reunirse para una nueva ronda de negociaciones. CNN informó en marzo que una evaluación de la Agencia de Inteligencia de Defensa concluyó que Irán podría mantener el estrecho cerrado entre uno y seis meses, y la presencia de minas sería un factor relevante. Parnell, portavoz del Pentágono, declaró entonces a la cadena que un cierre del estrecho de Ormuz durante seis meses es imposible y completamente inaceptable para Hegseth. No está claro qué plan implementaría el ejército estadounidense para una operación de desminado.

Las autoridades han mencionado la posibilidad de utilizar helicópteros, drones y buzos especializados en desactivación de explosivos. Algunos buques mercantes transitaron por el estrecho de Ormuz este mes durante el alto el fuego, pero el tráfico marítimo se paralizó de nuevo el pasado fin de semana después de que las fuerzas iraníes abrieran fuego contra buques cisterna y declararan nuevamente el paso marítimo cerrado.

Richard Nephew, experto en diplomacia iraní e investigador sénior de la Universidad de Columbia, afirmó que el plazo de seis meses para desminar el estrecho probablemente sacudirá los mercados de petróleo y gas, dada la preocupación que tendrán las aseguradoras, los armadores y los capitanes por transitar por una ruta marítima minada. "No mucha gente estará dispuesta a correr ese riesgo", afirmó. La presencia de minas podría no causar una "interrupción total", explicó Nephew, pero las consecuencias de que un estrecho de doble vía quede parcialmente inutilizable podrían ser significativas.