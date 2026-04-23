Trump contempla un acuerdo con Irán que incluye muchas de las concesiones que criticó duramente a Obama por aceptar

Es posible que se devuelvan a Irán miles de millones de dólares en activos congelados. Los acuerdos para limitar el programa nuclear de Teherán podrían expirar. Y algunos de los mismos líderes de línea dura que reprimieron las protestas a nivel nacional en enero podrían terminar con más recursos que antes de que el presidente Donald Trump lanzara devastadores ataques aéreos hace más de siete semanas.

Tras una década de ataques feroces contra un acuerdo anterior con Irán, Trump, buscando una salida a la guerra que él mismo inició, ha autorizado a los negociadores estadounidenses a considerar un acuerdo que implica muchas de las mismas concesiones a las que se enfrentó uno de sus predecesores.

Aunque las conversaciones parecen estar suspendidas por ahora tras la decisión de Trump el martes de extender el alto el fuego indefinidamente mientras Irán presenta una "propuesta unificada", es probable que el presidente se enfrente a los mismos desafíos independientemente de cuándo se sienten finalmente los negociadores a reunirse.

Con el conflicto en suspenso, la frágil tregua podría consolidarse. Sin embargo, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz no ha recuperado su nivel normal debido al continuo bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y a la afirmación de Irán de controlar las rutas marítimas. Esto ha afectado negativamente a los mercados energéticos mundiales. Irán mantiene el control de sus reservas de uranio altamente enriquecido, algo que Trump ha declarado inaceptable.

Los posibles términos de un acuerdo han llevado a Trump a esforzarse por afianzar su apoyo entre los sectores más intransigentes, mientras que los partidarios de una línea dura contra Irán advierten que el presidente no debería apresurarse demasiado a cerrar un acuerdo.

"Palets de dinero en efectivo, pero sin los palets", escribió Peter Doran, investigador adjunto sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, en X, reviviendo una crítica republicana de larga data al acuerdo con Irán del presidente Barack Obama, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), para atacar las propuestas que se están debatiendo actualmente.

Trump y otros republicanos que criticaron el acuerdo de 2015 pasaron la última década criticándolo duramente por entregar "montones de dinero" a Irán, en referencia a los US$1 mil 700 millones de dólares que la administración Obama acordó enviar a Teherán para resolver una disputa comercial de décadas. Posteriormente, funcionarios de la administración Obama reconocieron que esperaban que ese dinero garantizara que los iraníes cumplieran su parte del trato. Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

Ahora, la administración Trump baraja la posibilidad de descongelar US$20 mil millones de dólares, en parte procedentes de la venta de petróleo iraní que las sanciones han bloqueado en bancos de todo el mundo. Este dinero serviría como moneda de cambio para asegurar las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. Sin embargo, otros aspectos del acuerdo siguen en entredicho, incluyendo puntos que inquietan a algunos de los que criticaron el acuerdo anterior.

“Se topan con el mismo obstáculo fundamental que marcó la larga década de negociaciones que finalmente condujeron al JCPOA, que es que los iraníes son completamente inflexibles en la cuestión del enriquecimiento” de combustible nuclear, dijo Suzanne Maloney, vicepresidenta de la Brookings Institution y experta en Irán.

“Los iraníes son inflexibles en la cuestión del enriquecimiento”. Suzanne Maloney, vicepresidenta de la Brookings Institution

Irán ha negado durante mucho tiempo que busque un arma nuclear, pero argumenta que tiene derecho, según el derecho internacional, a enriquecer uranio u otros materiales nucleares para llevar a cabo un programa nuclear civil.

Los iraníes están “dispuestos a aceptar ciertas concesiones en cuanto a plazos, nivel de enriquecimiento y qué sucederá con las reservas”, dijo Maloney. “Pero se niegan rotundamente a renunciar al enriquecimiento. Y esa fue una de las principales críticas al acuerdo de 2015”.

Trump insiste públicamente en que su acuerdo no tendrá los defectos que había denunciado en el acuerdo de su predecesor.

El acuerdo de 2015 "era un camino garantizado hacia un arma nuclear, lo cual no sucederá ni puede suceder con el acuerdo en el que estamos trabajando", escribió Trump en Truth Social el lunes, y agregó: "El acuerdo que estamos haciendo con Irán será MUCHO MEJOR".

“Si se llega a un acuerdo bajo el mandato de Trump, garantizará la paz, la seguridad y la tranquilidad, no solo para Israel y Oriente Medio, sino también para Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Será algo de lo que el mundo entero se sentirá orgulloso”, escribió.

Sin embargo, los riesgos políticos son significativos, tanto para Trump como para el vicepresidente JD Vance, quien ha asumido un papel protagónico en las negociaciones mientras contempla su deseo de ganar la presidencia en 2028.

El vicepresidente, defensor desde hace tiempo de mantener una postura moderada en la acción militar estadounidense en todo el mundo, fue uno de los más escépticos ante la idea de iniciar una guerra con Irán en el período previo a los ataques de febrero perpetrados por Estados Unidos e Israel. Ahora se le ha encomendado la tarea de ponerle fin, y posiblemente asumir las dolorosas concesiones que sean necesarias.

Los esfuerzos de la Casa Blanca por alcanzar un acuerdo han puesto a algunos de sus partidarios en una situación delicada, especialmente mientras se baraja el dinero como moneda de cambio.

“Uno cae en una pendiente resbaladiza donde olvida que el dinero es fungible, y entonces uno sabe, ya sean US$20 millones, US$10 mil millones o US$6 mil millones al final, si se trata de un régimen que no te ha dado una concesión en una actividad ilícita clave, como patrocinar el terrorismo o producir algo que represente una amenaza, siempre habrá un argumento de '¿Liberaste X cantidad de dinero aquí para pagar esto?'”, dijo Richard Goldberg, quien trabajó en temas relacionados con Irán en la primera administración Trump y formó parte del Consejo Nacional de Dominio Energético de Trump durante parte del año pasado.

“Entonces, ese dinero queda disponible para pagar otra cosa. Y, por lo tanto, siempre existirá el argumento de que se está subsidiando indirectamente las actividades ilícitas que no han cesado”, afirmó.

Pero afirmó que si Trump logra asegurar el uranio altamente enriquecido y desmantelar una instalación nuclear subterránea en construcción en un emplazamiento iraní conocido como Montaña del Pico, “eso cambiaría radicalmente la situación. Básicamente, al menos por ahora y durante los próximos años, se habría eliminado la amenaza nuclear que representa Irán”.

Además del tema nuclear, Trump quiere un nuevo acuerdo que aborde cuestiones que los negociadores de Obama dejaron de lado. El acuerdo de la era Obama siempre se limitó al programa nuclear iraní. Dejó intactos el programa de misiles de Irán y el apoyo del régimen a grupos regionales afines como Hamás y Hezbolá, temas que Trump ha manifestado que quiere que el nuevo acuerdo incluya.

El presidente también ha manifestado su deseo de prohibir por completo el enriquecimiento nuclear iraní. Si Irán aceptara una moratoria temporal, esta sería más estricta que el acuerdo de 2015, que le permitió mantener su programa civil de enriquecimiento para su uso en centrales eléctricas.

“Las exigencias de Irán van a ser mayores que en 2015, en parte porque la administración está intentando abarcar demasiado”, dijo Wendy Sherman, quien fue la principal negociadora estadounidense con Irán durante la administración Obama. “No me queda claro cuáles son los límites de Trump. ¿Se trata de un arsenal? ¿De enriquecimiento de uranio? ¿De misiles? ¿De aliados? ¿Del estrecho de Ormuz?”.

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“Si consigue una suspensión de 10, 15 o 20 años del programa de enriquecimiento ilícito, nosotros no conseguimos una suspensión de su programa, así que eso será más de lo que obtuvimos en ese aspecto”, dijo Sherman. “Pero ¿cómo se verificará? Es totalmente incierto para mí y para nadie, probablemente incluso para él. ¿Y qué tendrá que ofrecer Trump a cambio?”

Para complicar aún más las cosas, el mundo ha cambiado en los 11 años transcurridos desde que el secretario de Estado John F. Kerry y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, salieran sonrientes de un elegante hotel de Viena tras haber alcanzado un acuerdo. Después de años de negociaciones, Irán aceptó en 2015 imponer límites estrictos a su programa de enriquecimiento nuclear, a cambio de un alivio gradual de las sanciones económicas.

En aquel entonces, Irán no poseía uranio altamente enriquecido. En los años transcurridos desde que Trump se retiró del JCPOA, Irán acumuló una reserva de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel ligeramente inferior al necesario para fabricar armas nucleares, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El actual gobierno iraní es también más intransigente que los líderes reformistas que llegaron a un acuerdo con Obama.

Teherán se ha visto profundamente debilitado por las agresivas acciones militares del último año: primero, la guerra de doce días con Israel en junio, marcada por los ataques de Trump contra instalaciones nucleares, y ahora la guerra de Estados Unidos que, según Trump, ha destruido gran parte del ejército iraní, junto con sus altos mandos. Sus aliados regionales, Hamás y Hezbolá, se encuentran mucho más debilitados. Rusia, uno de sus principales aliados, está distraída por la guerra en Ucrania.

Eso podría allanar el camino para un acuerdo. Pero Irán también tiene bazas. El régimen iraní ha demostrado su resistencia y ha desplegado una nueva y poderosa capacidad para restringir el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios de la energía en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Ante los implacables ataques estadounidenses, algunos sectores más intransigentes en Teherán podrían inclinarse a buscar un arma nuclear, aumentando así la presión sobre Washington para que aborde el tema de sus reservas de uranio.

También existen factores que pueden hacer que Teherán esté menos dispuesto a llegar a un acuerdo, afirmó Richard Nephew, exfuncionario del Departamento de Estado que ayudó a elaborar el régimen de sanciones contra Irán durante la administración Obama, el cual generó presión para lograr un acuerdo.

“De una forma curiosa, la guerra casi alivia parte de la presión sobre Irán”, dijo Nephew, quien ahora es investigador principal en la Universidad de Columbia.

“Han demostrado que pueden resistir los golpes y responder adecuadamente”, en lugar de temer la forma que pudiera adoptar la presión estadounidense sobre ellos, afirmó. Y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el sector más intransigente de la élite gobernante iraní, se encuentra ahora firmemente a la vanguardia, eliminando la tensión con los moderados que antes creaba un espacio para las negociaciones.

Nephew es partidario del acuerdo de 2015. Sin embargo, afirmó que le preocupaba alcanzar un nuevo acuerdo con el nuevo grupo de líderes iraníes.

“No estoy tan seguro de que sea una idea fabulosa que, después de las protestas de enero, debamos considerar un alivio significativo de las sanciones para el gobierno iraní que mató a todas esas personas”, dijo Nephew.